Tras su sexto título de liga consecutivo en Europa: Tiane Endler, a la caza del récord de Arturo Vidal

En una semana, Christiane Endler pasó de la frustración a la felicidad. Su equipo, el OL Lyonnes, cayó en la final de la Champions League a manos del Barcelona. Pero rápidamente se sacudió de la derrota y consiguió un nuevo título local. El pasado viernes, su escuadra goleó 5-0 al Paris FC para consagrarse, una vez, en la liga de Primera División femenina de Francia. Es su 19ª estrella, para afianzar su sitial de dominador absoluto en la competencia.

Si bien la opción del póker de títulos quedó trunca, al caer en la definición europea, no deja de ser una temporada exitosa para la plantilla que comanda el técnico español Jonatan Giráldez, con el triplete a nivel local: Premiere Ligue, Copa de Francia y Copa de la Liga.

Por lo tanto, el palmarés de Tiane Endler continúa agrandándose. La mejor futbolista chilena de todos los tiempos tuvo un crecimiento exponencial en su cantidad de coronas alcanzadas desde que pasó del Paris Saint-Germain al Lyon. Con la institución propiedad de la empresaria Michele Kang, ya suma 11 títulos en cinco temporadas. Dentro de todo lo que se puede destacar en este sentido, sobresale el hecho de convertirse en hexacampeona de la liga francesa.

Son seis títulos consecutivos en un campeonato que está en el podio de los más fuertes de Europa. El ranking de coeficiente de clubes por federaciones elaborado por la UEFA, correspondiente a la temporada 2025-2026, pone a Francia en la tercera posición, solo detrás de Inglaterra y España. Para cualquier representante del fútbol nacional, sea en categoría masculina o femenina, es meritorio sumar seis consagraciones consecutivas.

Foto: OL Lyonnes

La primera de Endler, en esta seguidilla, sucedió con el PSG, en la campaña 2020-2021. Da el salto al Olympique de Lyon (hoy tiene la denominación OL Lyonnes) y obtuvo los campeonatos de 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026. En la Premiere Ligue recién finalizada, disputó 14 partidos (1.260 minutos), contabilizó 26 atajadas y en la mitad de los partidos tuvo su arco en cero. Encajó ocho anotaciones.

Con sus seis ligas ganadas en el Viejo Continente, Christiane Endler se instala en la vanguardia de los representantes nacionales con más campeonatos obtenidos en la elite (ya sea en damas como en varones). De hecho, tiene en el punto de mira el récord que le corresponde a Arturo Vidal. El actual futbolista de Colo Colo es el chileno que ha ganado más torneos nacionales de manera consecutiva en Europa: ocho.

El prime del oriundo de San Joaquín se dio en Italia, Alemania y España. Esta hilera de éxitos arrancó en la Juventus, donde obtuvo cuatro Scudettos (2011-12, 2012-13, 2013-14 y 2014-15). Posteriormente, cambió de aires y fichó en el Bayern Múnich. En el gigante bávaro, ganó tres ediciones de la Bundesliga (2015-16, 2016-17 y 2017-18). La octava estrella al hilo llegó en LaLiga con el Barcelona (2018-19). En total, Vidal tiene nueve campeonatos de liga europeos. Se añade el conseguido con Inter de Milán, en 2020-21.

Si de ligas consecutivas se trata, Claudio Bravo logró un par de veces dos campeonatos al hilo: con Barcelona (14-15 y 15-16) y Manchester City (17-18 y 18-19). En Croacia, tanto Junior Fernandes como Pedro Morales ganaron tres coronas seguidas con Dinamo de Zagreb.

En el ítem donde también arremete con fuerza Tiane Endler dice relación con la cantidad de títulos durante su carrera. Acumula 19 trofeos, distribuidos en cuatro equipos: Everton (1), Colo Colo (5), PSG (2) y Lyonnes (11). La foto del momento indica que solo los pilares de la Generación Dorada de la Roja masculina exhiben más coronas que la portera santiaguina. Arturo Vidal es el futbolista chileno más ganador de la historia, con 27. Le sigue Claudio Bravo, con 22. El podio lo completa Alexis Sánchez, con 21.

Estando en un equipo poderoso y animador tanto en su país como en el continente, la capitana de la Selección tiene altas probabilidades de seguir rompiendo marcas. Ya tiene a su haber erigirse en la representante del país (en fútbol masculino o femenino) con más finales de Champions jugadas: tres.