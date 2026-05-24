El Rey, en jaque: la historia detrás de los complejos días de Arturo Vidal

“No me digan cómo debo vivir si nunca se han puesto mis zapatos. Hay mucha información de mí por ahí, pero no son correctos los datos. Vivo todos los días en el pasado, no quiero hacerlo, te juro que trato, Hay personas que extraño, que su recuerdo lo mantengo vivo con retrato”. Las frases son del tema Qué Cojones, de Eladio Carrión. Arturo Vidal usó la canción este jueves para ambientar el sobrevuelo que realizó, a bordo de un helicóptero, por la capital. Un día después, celebró su 39° cumpleaños.

Probablemente, el Rey buscaba en el aire la cuota de oxígeno para terminar su semana más dura. Lo hacía, por cierto, en su estilo: reflejando esa cuota de lujo y excentricidad que ha caracterizado sus actuaciones desde que escaló al estrellato y que la billetera se los permitió. Estuvo en jaque. Alcanzó a evitar el mate.

La semana en que el Rey estuvo en jaque: los días más complejos de Arturo Vidal

El volante de Colo Colo vivió su semana más compleja desde que eligió volver al país. El lunes se presentó en dependencias de la PDI para declarar en el marco de un lío que pudo generarle consecuencias a nivel judicial: su amigo Ignacio Rodríguez suyo sustrajo $ 50 millones desde la casa de cambios en la que trabajaba, en el sector céntrico de Santiago, para facilitárselos. El mediocampista terminó reintegrándolos en dos cuotas (una de $ 35 millones y otra de $ 15 millones), en una trama que involucró incluso a Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, quien le adelantó dinero a cuenta del también oneroso sueldo que recibe el jugador en el Cacique: $ 114 millones más bonos. El bicampeón de América también cuenta con ingresos publicitarios.

La devolución, en la práctica, era parte de un acuerdo reparatorio con Money Global, la firma afectada. "Había un compromiso previo que no prosperó y por eso se hizo la denuncia ante la PDI. La denuncia fue por robo, no por apropiación indebida”, precisó Manuel Umaña, abogado de la firma. “Ya devolvió 35 millones. El día de mañana (el miércoles) tiene plazo para devolver el resto del dinero, es parte del acuerdo. De ser así, se concretará el acuerdo reparatorio y no habría más solicitudes de esta parte al respecto”, complementó el jurista. La sustracción databa de enero. Vidal aportó para que Ignacio Rodríguez completara la cifra.

Arturo Vidal junto a Fernando Ortiz (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Un malentendido

Los albos retomaron los entrenamientos el miércoles, después de la goleada sobre Ñublense, en la que Vidal había sido, primero, villano, al anotar un autogol, y luego héroe, al redimirse en la portería de Nicola Pérez. El oriundo de San Joaquín fue uno de los primeros en presentarse en Macul, aunque al comienzo de la jornada no tuvo ánimos de explicar la situación que atravesaba.

Al final, lo hizo. “Hay un malentendido. No pasó nada. Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo. Gracias a Dios lo puedo ayudar, tengo los medios para ayudarlo. Me he ganado la vida trabajando, mi amigo asumió la culpa y ya estamos bien“, explicó, en principio.

También abordó con cierto sarcasmo la principal incertidumbre que rodea a su figura: sus eventuales problemas económicos, presuntamente derivados de su alto tren de gastos y de la serie de decisiones empresariales que ha adoptado. ”Necesito. Tengo una familia, tengo hijos, tengo todo lo que quiero. Tengo salud. No creo que tenga problemas de plata a estas alturas“, planteó, para intentar disipar las dudas y como una respuesta a sus críticos.

Este viernes, en la antesala del choque ante la UC, volvió a tocarla. “Me pasaron cosas estando en los mejores equipos y nunca me salí del foco. Estoy súper concentrado. Estoy feliz. estoy al cien, concentrado en el domingo”, contestó a La Tercera. “Siempre que pasan estas cosas, el cariño y mi confianza crecen mucho más. Estoy tan acostumbrado que ya me río. Sé dónde estoy. Cuando estaba afuera me atacaban e imagínate ahora que estoy acá. Pocas veces es noticia cuando Colo Colo está bien. Estoy muy concentrado, espero ganar el domingo, hacer un buen partido y seguir disfrutando la vida como lo estoy haciendo”, insistió.

A nivel de club no hubo explicaciones. En la práctica, el mediocampista no incumplió ninguna de sus obligaciones.

Gastos, demandas y pensiones

No fue el único problema que le explotó a Vidal esta semana. La productora PixiHouse llevó al volante y a sus asesores a la justicia mediante una querella por estafa y apropiación indebida ante un perjuicio por $ 200 millones, en el marco de un acuerdo incumplido para el desarrollo de un documental.

Para peor, volvió a hablarse del origen de sus problemas monetarios. Camilo Huerta, exesposo de María Teresa Matus, la excónyuge y madre de los tres hijos del futbolista, expuso que el volante entregaba $ 90 millones por concepto de pensión. "Esa información es completamente falsa. Y él lo sabe perfectamente”, sentenció la influencer, a través de su cuenta en Instagram. “Inventar públicamente cifras de dinero sobre una mujer y sus hijos no es un juego, no es ‘televisión’ y no es espectáculo. Es irresponsable, peligroso’, insistió, instando a averiguar la verdad mediante el Tribunal de Familia que resolvió la materia.

Hay quienes, eso sí, fijan la atención en los excesivos gastos en que incurre el pilar de la Generación Dorada. El arriendo de la aeronave que utilizó para observar Santiago desde las alturas en respuesta a sus detractores entra en la lista, pero hay muchas más muestras. De hecho, en el entorno del volante comentan que el enredo con Money Global obedece a que esa es la vía por la que Vidal enviaba dinero a la familia de Sonia Isaza, su actual pareja, que reside en Colombia. Rodríguez, el involucrado, habría movido dineros sin autorización de sus jefes. Al ser sorprendido, apuntó a Vidal.

Otro ítem que asoma es la predilección del futbolista por las apuestas. Presenciales y en línea. “Ahí se le va mucha plata”, apuntan.

Arturo Vidal y Javier Correa celebran el gol del Rey ante Ñublense. (Foto: Photosport). DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Una rueda, un ‘no’ y el ‘no le hace caso a nadie’

Quienes conocen a Vidal desde su entorno más genuino consigna que hay dos explicaciones para los apuros en que se involucra. El primero está relacionado con la ausencia de alguien que le ponga límites. El segundo, con su personalidad. “No le hace caso a nadie”, comentan.

Después, precisan que Vidal suele responder a los compromisos que contrae. Sin embargo, esa intención choca con los millonarios pactos que tiene que cumplir. “Lo pilla la rueda. Está lleno de deudas por todos lados. Siempre paga, pero tarde. Al menos, siempre ha sido así. Hasta ahora, que no pudo pagar”, explican.

Otro excolaborador repara en el capital al que recurre Vidal para intentar el repunte financiero: su potente imagen. “Inventa nuevos negocios, pero es porfiado y toma malas decisiones”, evalúa.