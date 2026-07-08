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    Nacional

    Adulto mayor de 77 años en riesgo vital tras doble homicidio frustrado en Quinta Normal

    Sujeto desconocido abrió fuego contra un automóvil en el que se desplazaban las víctimas. El hecho es investigado por la PDI junto a la Fiscalía ECOH.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Personal de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte de la PDI y del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, se encuentran investigando un doble homicidio frustrado que se registró la noche del martes en la comuna de Quinta Normal, y por el cual un adulto mayor de 77 años se mantiene en riesgo vital.

    Según información preliminar, todo se registró en la intersección de Calle 7 con Samuel Izquierdo, lugar donde un solitario atacante habría abierto fuego contra los ocupantes de un vehículo en el que se desplazaban las dos víctimas.

    Esto se conoció luego de que los hombres afectados -ambos de nacionalidad chilena y mayores de edad- fuera trasladados por terceros no identificados al Hospital Félix Bulnes, desde donde se informó a la policía.

    Más sobre:PolicialQuinta Normaldoble homicidio frustradoPDIECOH

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