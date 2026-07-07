U2 vuelve sobre el planeta y lanza nueva canción: puedes ver el video aquí

Novedades para las huestes de una de las agrupaciones más populares e influyentes de los últimos 40 años. Island Records anunció hoy el lanzamiento de un nuevo tema titulado Street of dreams, el primer sencillo del nuevo álbum de estudio de la banda, aún por anunciar, el primero de U2 en nueve años, que se lanzará a finales de este año.

Será el retorno en grande de los irlandeses. Pero antes, este aperitivo.

El videoclip de Street of dreams se grabó en la Ciudad de México en mayo, donde la banda también asistió a la final del Torneo Mundial Street Child 2026 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco. La grabación, cerca de la Plaza Santo Domingo, atrajo a una gran multitud de fans a pesar del mal tiempo. La tormenta eléctrica provocó la avería de un generador, y una familia local invitó a los cuatro miembros de la banda a su apartamento para grabar en el balcón.

“Producida por Jacknife Lee, Street of dreams ofrece el inconfundible sonido de U2, creado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., quienes este septiembre celebrarán el 50 aniversario de la formación del grupo, después de que Larry publicara una nota manuscrita que decía:’Baterista busca músicos para formar banda’ en el tablón de anuncios del instituto Mount Temple Comprehensive de Dublín”, señala un comunicado.

*Mira aquí el video oficial: