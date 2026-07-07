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    El desahogo de Lionel Messi tras el triunfo ante Egipto: “No es fácil levantar un 0-2; volvimos a sufrir mucho”

    El rosarino destacó la reacción de la Albiceleste para remontar el marcador contra el conjunto africano y así sellar la clasificación a cuartos de final del Mundial.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Lionel Messi en el partido entre Argentina y Egipto.

    Lionel Messi volvió a rescatar a Argentina en el Mundial 2026. Cuando el panorama se había puesto cuesta abajo, la Pulga apareció para liderar la dramática remontada ante Egipto y timbrar el pase a los cuartos de final en Norteamérica.

    El rosarino exhibió la complejidad para revertir el resultado ante un elenco africano que estuvo a un paso de lograr la hazaña. “Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, muy igualado todo”, dijo al ser premiado por la organización oficial como el MVP del compromiso.

    En esa misma línea, Messi dio cuenta del desahogo que supuso superar otra fase con angustia, lo mismo que ocurrió en dieciseisavos de final contra Cabo Verde. “Fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar 2-0 en contra. Pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intentamos hasta el final. Tuvimos la suerte de conseguir el gol del Cuti rápido, todavía nos quedaba tiempo. Lo pudimos dar vuelta en los 90′, es una locura lo que hizo el grupo en esta eliminatoria. Muy feliz y contento porque la gente pueda seguir estando y disfrutando del pase y de lo que hacemos. Ojalá sigamos“, sentenció.

    En conferencia de prensa, en tanto, Lionel Scaloni abordó el cotejo que los clasificó a cuartos de final del certamen.

    “Cuando dejé de jugar, me hice entrenador para tener estas emociones. Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco, pero las emociones que le da un partido de fútbol a nosotros los argentinos yo creo que es inigualable. Lo de hoy, más allá de darle la magnitud, porque no estamos en una final ni nada parecido, es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido. Es la sensación de un equipo que, más allá de lo que esté pasando, no deja de ir para adelante y de intentar jugar con la suya. Esto es el fútbol. Es importante la táctica, pero si no tienes la parte que tuvimos nosotros hoy, quedas eliminado”, comentó.

    En esa misma línea, Scaloni explicó el motivo de su llanto, algo que va más allá de su rol como director técnico y que evoca su época como futbolista profesional. “A veces salen las lágrimas, también salieron en el vestuario. Me dicen la llorona, pero no puedo parar de emocionarme. Para mí, y para todos los que hemos jugado al fútbol por 20 años, es volver a sentirse parte.Por la adrenalina de poder llegar a ganar algo. Lo vamos a seguir haciendo toda la vida. A todos les dije que tomen a Messi como ejemplo, es algo maravilloso. Se me pone la piel de gallina. Ha sido una prueba increíble, de esas que te marcan a ti y los chicos. Argentina es esto y los argentinos lo entienden”, complementó.

    El estratega transandino se rindió una vez más ante Lionel Messi y, de paso, recalcó la importancia de este hito para su carrera. “Yo estoy convencido que él juega al fútbol para esto, es un amante de la pelota. Que le dé esa emoción a esta altura de su carrera es algo difícil de explicar. Ha sido un momento inolvidable, para mí, de los mejores. Más allá de lo que pase a partir de ahora, a mí me da la sensación de que este es un equipo que no baja los brazos con todo en contra”, concluyó.

    En la misma línea del estratega, el plantel volvió a rendirse frente a la figura de Lionel Messi, el 10 argentino que levantó a la Albiceleste en los momentos más complejos.

    Para Lautaro Martínez, la emoción se da a partir del rol clave de Lionel Messi, que nuevamente volvió a ser decisivo. “Son sensaciones y emociones increíbles. Un partido que va a quedar para el recuerdo, donde Argentina demostró mucho carácter y personalidad. En la cancha, le dije a Messi que se lo merece por lo que es él y lo que se brinda. Es su último Mundial y es nuestro guía. Nosotros tratamos de acompañarlo y dar lo mejor siempre. Hoy volvimos a dejar a la Argentina bien representada”, lanzó.

    Por último, Julián Álvarez también se mostró visiblemente conmocionado. “No soy de emocionarme mucho, pero la verdad que cuando salí en los últimos minutos rumbo al banco, lo sentí mucho. Es uno de los más importantes, por cómo se dio la forma, en la historia de la selección Argentina. Las palabras eran de no dejar de creer e ir hacia el final, porque sabemos de los que somos capaces. Por suerte llegaron los goles“, dijo.

    Más sobre:Mundial 2026Lionel MessiSelección ArgentinaSelección de EgiptoFútbolCopa del Mundo 2026MundialNorteamérica 2026

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