Operación Renta 2026: 2,8 millones de contribuyentes recibieron su devolución de impuestos

Santiago, 01 de Abril de 2026. Comienza la Operacion Renta 2026, habilitado en el portal de Servicio de Impuestos Internos para todos los ingresos del ano 2025 Diego Martin/Aton Chile

El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) presentaron el balance de la Operación Renta correspondiente a 2026.

Según informaron las entidades, durante el proceso el SII recibió un total de 5.111.367 declaraciones , aproximadamente un 1% más que durante el 2025. De estas, 3.534.132 correspondieron a personas naturales y 1.577.235 a empresas.

Las declaraciones que resultaron con pago para esta ocasión totalizan $ 6,1 billones , mientras que las que solicitaron devolución alcanzaron a $4,9 billones. Con esto se consolida, por segundo año consecutivo, un resultado neto positivo.

Del total de declaraciones presentadas 465.223 resultaron con observaciones por parte del SII, un 12,7% que en el ejercicio anterior en 2025.

Por su parte, la TGR informó que “del total de las declaraciones que solicitaban devolución de impuestos, 2.797.715 contribuyentes recibieron efectivamente su devolución, por un total $3,25 billones. Esto, luego de aplicar retenciones a 740.512 personas por $162.766 millones”.

23 Septiembre 2025 Fachada SII, Servicio de Impuestos Internos Foto: Andres Perez Andres Perez

Retenciones: deuda del CAE y pensión de alimentos

Destacaron además las compensaciones realizadas a deudores del Crédito con Aval de Estado (CAE), que afectó a 131.119 contribuyentes a los que se les retuvo un total de $20.208 millones.

De este total de compensaciones, más de $5.711 millones corresponden a la primera emisión, $7.763 a la segunda emisión, y $6.733 corresponden a la tercera emisión.

También se aplicaron retenciones a 36.817 contribuyentes por deuda de pensión de alimentos por un total de $5.797 millones, un 13,5% más que el año pasado.

Otras retenciones aplicadas por montos menores corresponden a deudas por subsidio al empleo, a instituciones de salud y previsionales, quiebras y egresos cuestionados, entre otros.

Declaraciones juradas

Otro punto destacado por el SII fue el aumento de 6,6% en declaraciones juradas, un total de 2.386.845. “Dentro de ellas destaca la recepción de las declaraciones juradas de Sueldos y Honorarios, que representan más de 40% del total, y que son el insumo principal para para generación de propuestas para las personas naturales”.

Respecto de las cotizaciones previsionales, en esta Operación Renta 509.481 trabajadores independientes las pagaron con cargo a su declaración de impuestos. De estas personas, 420.375 eligieron cobertura parcial, mientras que 89.106 trabajadores independientes optaron por cobertura total.

Las grandes mineras

Los impuestos totales aumentaros un 1,8% respecto al año anterior, alcanzando los US$ 21.654 millones . Esto explicado principalmente por los impuestos correspondientes a la actividad minera, que creció un 12,8%.

Las grandes mineras también contribuyeron a través del impuesto de Primera Categoría, que aumentó un 20% real, equivalente a US$ 725,5 millones. Sin embargo, desde el SII aclaran “que este resultado considera la caja consolidada en pesos, expresada en dólares de abril de 2026″.

“Esto es relevante desde el punto de vista metodológico, ya que el resultado de las grandes empresas mineras tiene una doble transformación, que este año impacta negativamente, tanto por el efecto del IPC, como por la apreciación del tipo de cambio", explican.

“Si se comparan directamente los montos declarados en dólares, moneda en que dichas empresas presentan su declaración de impuestos a la renta, el crecimiento supera el 16%. Por otro lado, si se amplía el listado, considerando a las 20 empresas mineras privadas de cobre que pagan impuesto de primera categoría, el incremento del año tributario 2026, respecto del año tributario 2025, es del 36,3%“.