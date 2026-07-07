Costanera Ribera Sur del Gran Concepción: MOP ingresa a trámite ambiental proyecto de US$400 millones en Biobío

Una imagen virtual que prevé cómo sería la obra en la ribera sur del río Biobío.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició el trámite ambiental de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos para la Región del Biobío, la construcción de la denominada Costanera Ribera Sur del Biobío, que demandaría una inversión de casi US$400 millones.

Este lunes, el MOP ingresó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la iniciativa que pretende llevar adelante una autopista de siete kilómetros que bordee el río Biobío por su ribera sur, conectando los puentes Bicentenario e Industrial, que atraviese entonces los puentes Llacolén, Juan Pablo II y los dos ferroviarios, lo que corresponde a la comuna de San Pedro de la Paz. El proyecto incluirá doble calzada en sentidos opuestos, pasos a desnivel, defensas fluviales, obras de drenaje, seguridad vial, iluminación, paisajismo, urbanismo y parques.

La idea es mejorar la conectividad vial de San Pedro de la Paz, localidad que se ha visto saturada por la congestión vehicular permanente.

“Diseñar y construir la nueva Avenida Costanera en la ribera sur del río Biobío para mejorar integralmente la conectividad interna de las calles y avenidas de San Pedro de La Paz y articular una vía alternativa clave que optimice la fluidez del tránsito y disminuya los tiempos de viaje hacia el Gran Concepción, contribuyendo a la descongestión vehicular y elevando los estándares de seguridad vial para todos los usuarios”, declara como objetivo la presentación del MOP.

La obra, que contempla recursos por US$398,6 millones, considera un plazo de construcción de 11 años, por lo cual no estará entregado antes del año 2035, por lo que probablemente sean tres gobiernos los involucrados en su avance.

Dada su ubicación, junto al río Biobío, el proyecto considera resguardar la estabilidad de la obra y su interacción con el cauce, mediante la instalación de defensas fluviales emplazadas en el lecho del río, dimensionadas para crecidas con período de retorno de 100 años, es decir, con probabilidad de que ocurra una vez en un siglo.

En cuanto a sus condicionantes ambientales, el proyecto enfrenta la complejidad de estar emplazado en una zona que colinda con dos santuarios de la naturaleza: “Humedal Desembocadura del Río Biobío” y “Laguna Grande – Humedal Los Batros”, protegidos por la ley de humedales urbanos.

El estudio integral de ingeniería, que costó más de $4 mil millones, fue realizado por la empresa R y Q.

Autoridades locales se han manifestado esperanzados de que el proyecto se materialice lo más pronto posible, aunque han advertido de sus complejidades, pues se trata de “una de las mayores intervenciones que se han hecho en el Gran Concepción en los últimos 30 años”, como dijo el exseremi de Obras Públicas Hugo Cautivo.