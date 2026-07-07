Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal. Foto: ATON.

Una semana nublada, pero más calurosa de lo normal, le espera a la Región Metropolitana. De acuerdo al pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las temperaturas máximas desde este martes 7 hasta el fin de semana estarán sobre los 15 °C y podrían hasta sobrepasar los 20 °C.

Pero no será el mismo escenario para toda la zona central. El pronóstico confirmó que durante los próximos días habrá lluvia en varias regiones del sector.

El día clave de cambios será el próximo miércoles 8, cuando, producto de un sistema frontal, el tiempo se torne inestable y aparezca la lluvia.

Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal. Foto: ATON.

Pronóstico: las regiones de la zona central que tendrán lluvia

Según los datos de Meteochile, la lluvia afectará al menos a cuatro regiones de la zona central y centro-sur.

Región de O’Higgins: jueves 9 en Santa Cruz y Pichilemu.

Región del Maule: jueves 9 y viernes 10 en toda la región.

Región de Ñuble: martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 en toda la región.

Región del Biobío: martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 en toda la región

Las precipitaciones comenzarían el martes 7 más hacia el sur, para días después recibir otro pulso de precipitaciones hacia el centro.

¿Podría llegar la lluvia a la Región Metropolitana?

Para los próximos días, el modelo de Meteochile todavía no muestra probabilidad.

No obstante, según el modelo ECMWF de Meteored, podrían eventualmente llegar precipitaciones a la RM y Valparaíso, “con mayor afectación en el sur de ambas regiones” el próximo jueves 9 y viernes 10, mencionó Laura Batista, meteoróloga de la plataforma.

“Las últimas actualizaciones del modelo europeo muestran un leve incremento de la probabilidad de lluvias en Santiago, aunque aún persiste la incertidumbre respecto de los montos”.