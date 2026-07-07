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    Petro insiste en fraude electoral y asegura que Iván Cepeda ganó el balotaje en Colombia

    El mandatario saliente aseguró contar con pruebas de una presunta intervención informática desde Estados Unidos y con participación de empresas israelíes, reiterando que no reconoce la legitimidad del gobierno que asumirá el próximo 7 de agosto.

    Por 
    Roberto Martínez
     
    Europa Press
    Presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a cuestionar este lunes el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y aseguró que existió un “fraude electoral” que, según afirmó, permitió el triunfo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, por sobre el candidato oficialista Iván Cepeda.

    A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario insistió en que el verdadero vencedor de los comicios fue el representante del oficialismo y sostuvo que la elección habría sido manipulada mediante sistemas informáticos operados desde el extranjero.

    “El presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución”, escribió Petro, utilizando la tercera persona para referirse a sí mismo.

    En la misma publicación aseguró que “quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda y no Abelardo de la Espriella”.

    Acusa manipulación desde EE.UU.

    El jefe de Estado atribuyó el resultado electoral a una presunta operación informática desarrollada fuera de Colombia. Según sostuvo, la victoria de De la Espriella fue posible gracias a “algoritmos desde California” elaborados por “empresas de inteligencia privada de Israel”.

    Asimismo, afirmó que tanto la justicia colombiana como la estadounidense recibirán antecedentes sobre el caso.

    “Las justicias colombiana y estadounidense tendrán todas las pruebas porque los delitos se cometieron en el territorio de Estados Unidos”, manifestó.

    En ese tenor, Petro defendió la gravedad de sus acusaciones y aseguró que cuentan con sustento, remarcando que “claro que mis declaraciones son graves, pero no irresponsables. Están completamente probadas”.

    “Solo el fraude lleva corruptos a ser presidentes”

    En sus declaraciones, el mandatario endureció aún más sus cuestionamientos al presidente electo.

    “Solo el fraude lleva corruptos a ser presidentes”, sostuvo, agregando que “el señor Abelardo solo será presidente por el fraude hecho en Estados Unidos con empresas israelíes”.

    Además, acusó a De la Espriella de vender " la soberanía nacional a cambio de una presidencia espuria".

    En esa línea, reiteró que no reconoce la legitimidad del próximo gobierno “porque Abelardo no ganó las elecciones”, afirmó.

    Cuestiona a la autoridad electoral

    Petro también dirigió críticas a la Registraduría Nacional, organismo encargado de organizar los procesos electorales en Colombia.

    Según indicó, la entidad habría entregado la seguridad del sistema electoral a empresas cuyos países de origen ya tendrían intereses políticos en Colombia.

    “La Registraduría torpemente o corruptamente ha entregado la seguridad del voto del pueblo de Colombia a empresas cuyos gobiernos (...) ya tenían candidato en Colombia”, manifestó.

    El mandatario aseguró además disponer de antecedentes técnicos sobre el supuesto mecanismo utilizado para alterar el resultado.

    “Tengo toda la información sobre desde qué servidor IP situado en Los Ángeles se utilizaron algoritmos que variaron la votación sustancialmente a favor de Abelardo de la Espriella”, afirmó.

    De acuerdo con su versión, esos sistemas habrían utilizado el padrón electoral para reemplazar votos de personas que no sufragaban por registros que permitían múltiples votaciones o alteraciones en determinadas mesas.

    Las nuevas declaraciones contrastan con el mensaje que Petro había emitido a fines de junio, cuando aseguró que su administración estaba preparada para llevar adelante una transición “ordenada y transparente” y que no sería un obstáculo para el cambio de mando.

    Sin embargo, desde entonces el mandatario ha mantenido sus cuestionamientos al proceso electoral y ha insistido en que los resultados oficiales no reflejan la voluntad popular.

    Abelardo de la Espriella fue declarado ganador de la segunda vuelta presidencial celebrada el pasado 21 de junio y, de acuerdo con el calendario institucional colombiano, asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.

    Hasta ahora, las autoridades electorales no han informado de antecedentes que acrediten las denuncias de fraude formuladas por Petro, mientras el proceso de transición hacia el nuevo gobierno continúa conforme al cronograma previsto.

    Más sobre:ColombiaGustavo PetroFraudeElecciones presidencialesSegunda vueltaIván CepedaAbelardo de la EspriellaEE.UU.Mundo

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