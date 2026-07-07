Corte de Puerto Montt verá este viernes desafuero del senador Miguel Ángel Calisto

En el marco del proceso que lleva la Fiscalía Regional de Aysén para solicitar un nuevo desafuero del senador Miguel Ángel Calisto -imputado por fraude al fisco reiterado-, esta jornada se conoció que la causa será vista este viernes por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Cabe recordar que el desafuero fue trasladado desde la Corte de Apelaciones de Coyhaique a Puerto Montt, luego de que se inhabilitaran los magistrados que vieron el primer proceso contra el parlamentario independiente.

Todo se remonta a 2022, cuando la Fiscalía de Aysén adquirió certeza de que el actual senador incurrió de manera reiterada en el delito de fraude al fisco, por la contratación de una asesora que nunca ejerció labor alguna. Se trata de Carla Graf, también acusada en la causa por fraude junto a su esposo, Roland Cárcamo, excolaborador de Calisto que ha entregado un cúmulo de antecedentes a los investigadores que han ido complicando el panorama para el exdiputado.

Ahí, Cárcamo reveló cómo ayudó directamente a Calisto a obtener recursos del Congreso para beneficio propio, cómo orquestaron proyectos que nunca se ejecutaron y, entre otras cuestiones, los mecanismos que seguían con miras a que sus maniobras no fueran detectadas. Todos estos antecedentes están plasmados en la acusación que lleva adelante el fiscal regional Hernán Libedinsky, quien pidió una pena de 12 años de cárcel para el congresista.

El eventual desafuero del senador Calisto, además, complicaría el escenario político en relación con la tramitación de la megarreforma del gobierno de José Antonio Kast, ya que en Senado casi equilibrado entre el oficialismo y la oposición el voto del parlamentario independiente -que integra el comité de Evópoli- sería clave.