Comisión de la Cámara aprueba en general proyecto eléctrico para saldar deuda con distribuidoras sin subir cuentas de luz

La comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó este lunes en general el proyecto eléctrico impulsado por el gobierno, que busca saldar la deuda con las distribuidoras sin elevar las cuentas de la luz, y ordenar el sistema tarifario.

El avance de la iniciativa se logró con 10 votos a favor y dos abstenciones, estas últimas de la diputada Valentina Cáceres (indep.) y del diputado José Antonio Rivas (PS). De los votos a favor cinco fueron oficialistas, tres independientes, uno del PNL y otro del PDG.

El proyecto, esencialmente, busca saldar la deuda que los consumidores mantienen con las empresas distribuidoras de energía debido principalmente al retraso de la publicación del Valor Agregado de Distribución (VAD) del periodo 2020-2024, el que se postergó por la pandemia y el estallido social. La iniciativa considera, además, ordenar las tarifas en ciertos procesos particulares en los que el sistema se encuentra atrasado.

Tras ser visada la idea de legislar, en la sesión se discutió acerca de la rapidez con la que se estaba desarrollando el proyecto. Al respecto, algunos diputados de oposición hicieron ver que en el pasado se tomaron decisiones erróneas por apresurar discusiones. Dado ello, se definió que, antes de continuar con la votación en particular, se escucharía a los expertos presentes en la cita.

El director ejecutivo de la fundación Energía para Todos, Javier Piedra, señaló que el 50% de la deuda que se tiene con las empresas distribuidoras proviene del sector comercial, y que esta llega a $409 mil millones, mientras que la del sector residencial alcanza a $418 mil millones.

En ese sentido, dijo que se “están mezclando deuda residencial con deuda comercial. Si resuelven eso, van a encontrar un mecanismo justo donde el pago de la deuda se les va a hacer a las distribuidoras, porque la deuda hay que pagarla”. Valoró, eso sí, la apertura del proyecto para negociar los contratos eléctricos y la ampliación del subsidio eléctrico.

Por su parte, el académico de la Usach, Humberto Verdejo, indicó que si las tarifas se pagan de forma individual, “hay comunas del sur que van a pagar cuatro o cinco veces más que la comuna del centro y el norte”.

Agregó que la forma de saldar la deuda con las distribuidoras, contenida en este proyecto, es la medida más económica para el sistema, y que “cualquier solución distinta va a encarecer las tarifas residenciales y va a encarecer las tarifas comerciales, lo que se traspasa directamente en inflación”.

En tanto, el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón Ruiz, sostuvo que “la solución tiene que ser por distribuidora y no plana por todo Chile. Eso nos va a dar un resultado más equitativo y ningún consumidor va a subsidiar a otro”.

Calderón planteó que las cuentas residenciales y comerciales deben separarse, ya que son distintas. “No juntemos peras con manzanas”, dijo, añadiendo que “los consumidores residenciales queremos hacernos cargo de nuestra deuda y no que se mezclen”.

Al cierre de esta edición seguía el debate, luego de lo cual la iniciativa sería votada en particular, hasta total despacho. Este miércoles le corresponderá verla a la sala de la Cámara, luego de lo cual debe pasar al Senado.