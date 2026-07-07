La Moneda pide a partidos resaltar “éxitos” del gobierno para repuntar en la aprobación ciudadana

En el comité político ampliado de este lunes, desarrollado en La Moneda, el gobierno abordó la baja en su aprobación que han arrojado distintos sondeos de opinión. Un fenómeno que se pronunció con el alza de los combustibles y que para el Ejecutivo ha sido complejo revertir.

En esta ocasión, la cita fue encabezada por los ministros Claudio Alvarado, José García, Jorge Quiroz y María Jesús Wulf, además de la subsecretaria Constanza Castillo.

En representación de los partidos asistieron los senadores Arturo Squella (Partido Republicano), Andrea Balladares (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli), y los diputados Guillermo Ramírez, Flor Weisse (ambos UDI), Diego Schalper, Eduardo Durán (los dos de RN), Benjamín Moreno, Leandro Kunstmann (republicanos) y Francesca Muñoz (Partido Cristiano).

Quien puso el tema de las encuestas sobre la mesa fue el biministro Alvarado (Interior y Secretaría General de Gobierno). Frente a los presidentes de partido y parlamentarios, él planteó que es clave que ellos, como dirigentes, destaquen más los “éxitos” del gobierno en temas como salud, educación y seguridad.

Así, el jefe de gabinete les solicitó empezar a hablar de futuro, con un lenguaje más positivo y no negativo.

En esa última cartera, a cargo del ministro Martín Arrau, es donde el gobierno pone más fichas. En La Moneda consideran que el éxito de la administración dependerá de los resultados que consiga ese ministerio. En ese entendido, creen, si logran avances visibles en el combate a la delincuencia, aumentan las posibilidades de mejorar su evaluación ciudadana.

Pero para eso, creen en el gobierno, es necesario que el oficialismo cumpla un rol más activo en dar a conocer los logros de Arrau y los demás integrantes del gabinete a través de sus vocerías y redes. Esto, en un contexto en el que en La Moneda apostaban por mantener los resultados tras la primera cuenta pública, que registró un alza en el respaldo ciudadano.

06/07/2026 - VOCERIA MINISTRO DEL INTERIOR CLAUDIO ALVARADO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Tras el encuentro, el ministro Alvarado se refirió a la baja que atraviesa la administración de Kast en las encuestas. “El ritmo del gobierno lo marcan las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía que están concentradas en materia de seguridad, que ha significado desarrollar una serie de acciones en esa materia para retomar procesos y acciones que combatan directamente la delincuencia, el narcotráfico, la migración irregular, las bandas delictuales. Por eso hemos visto al ministro Arrau con un despliegue total tanto en la Región Metropolitana como en otros puntos del país”, dijo.

Al respecto, Ramírez, quien preside la UDI, planteó que “la gente pide ver resultados más rápido y creo que cuando se apruebe la Ley de Reconstrucción, cuando los planes que está ejecutando el ministro Arrau en Seguridad empiecen a mostrar su fruto y ahora que terminó la guerra, cuando empiecen a bajar las bencinas, creo que las tendencias de las encuestas se van a ir revirtiendo”.

En esa línea, Squella, presidente del Partido Republicano, aseguró que la baja “es parte de un proceso”, aludiendo a la crisis internacional por el alza de los combustibles, y agregó que la “valoración volverá a subir”una vez que se empiecen a ver los resultados del gobierno.