SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Una de las polémicas recientes, fue una mera declaración que pedía eliminar el lenguaje inclusivo de los establecimientos educacionales. Si bien no son resoluciones vinculantes, estas aprobaciones han permitido al gremialismo imponer su agenda al interior del hemiciclo.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Aunque son votaciones que no se traducen en leyes ni tienen efectos administrativos, los proyectos resolución de la Cámara se han transformado un nuevo espacio de confrontación política.

    Según el reglamento de esta rama del Congreso, entre uno a diez diputados pueden presentar un escrito a la sala “con el objeto de obtener un pronunciamiento de la corporación sobre temas de interés general, tanto nacional como internacional, que expresen la preocupación de la Cámara por ellos”.

    En poco menos de tres meses de legislatura, la bancada de la UDI lleva un invicto de 16 proyectos de resolución aprobados.

    Si bien este tipo de iniciativas no son vinculantes, les ha permitido a los gremialistas triunfos simbólicos, que van sentando precedentes para emplazar y arrinconar a sus adversarios políticos y, a la vez, tratar de imponer su agenda al interior de la Cámara de Diputados.

    En un principio, en la oposición no le prestaban mucha importancia (de hecho, el gobierno del Presidente Gabriel Boric nunca hizo un intento para tratar de ganar esas votaciones), pero paulatinamente han comenzado a molestar a especialmente a los legisladores de izquierda.

    Uno de los debates que más chispas sacó fue cuando se discutió el proyecto que buscaba eliminar el lenguaje inclusivo de los establecimientos educacionales. La solicitud fue defendida vehemente por el diputado Sergio Bobadilla (UDI).

    En respuesta, Gonzalo Winter (Frente Amplio) justificó la política educacional y emplazó a la UDI de "pelear con el diccionario del futuro”.

    La aprobación de esta resolución fue con 85 votos a favor, 53 en contra y una abstención.

    Algunos proyectos

    La primera victoria de la bancada de la UDI la consiguió a menos de un mes de haber comenzado la legislatura. El 8 de abril, se aprobó un pronunciamiento que busca “respaldar el accionar de Carabineros durante las violentas protestas de 2019”.

    Junto con ello, plantea “condenar la irresponsable conducta exhibida por algunos diputados de izquierda, como el FA y el PC, quienes por medio de acusaciones falsas e infundadas promovieron la refundación de la institución”.

    El segundo vino a la semana siguiente, el 15 de ese mes, la Cámara visó la iniciativa con que llama a “condenar el intento de golpe de Estado blando que, en octubre de 2019, distintos sectores y partidos de izquierda avalaron”.

    El 5 de mayo, consiguió la aprobación de un proyecto con el cual se solicitan mecanismos de indemnización para víctimas del terrorismo en la Macrozona Sur, “corrigiendo la indolencia de la anterior administración de gobierno”.

    Al día siguiente -el 6 de mayo-, la UDI obtuvo un amplio respaldo a un pronunciamiento en contra del gobierno pasado que solicita medidas en apoyo de las mujeres, “que permitan garantizar una verdadera igualdad de derechos y oportunidades, a diferencia de lo ocurrido durante el gobierno del ex Presidente Boric, cuyos compromisos terminaron reducidos a meras declaraciones y consignas políticas”.

    El 12 de mayo lograron aprobar la resolución que reafirmaba la postura del Presidente Kast respecto “a la detención del narcodictador de Venezuela, Nicolás Maduro”. La iniciativa alcanzó 100 votos a favor, 20 en contra y 23 abstenciones.

    Otro triunfo tuvo la UDI con el proyecto que golpeaba sensiblemente a partidos del ala más izquierda. La declaración solicitaba una nueva gobernanza al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “de manera que el organismo cuente con una estructura técnica imparcial y no como ha ocurrido hasta ahora, en que gran parte de las medidas y decisiones adoptadas han sido resultado de una captura de ideologías de extrema izquierda”.

    El 2 de junio, la bancada de la UDI le propinó un triple golpe a la administración Boric.

    Primero, con una resolución que pide la adopción de resguardos “para que nunca más se autoricen políticas públicas populistas que generen falsas expectativas en la población más vulnerable, como ocurrió con el fallido Gas a Precio Justo, liderado por el ex ministro Giorgio Jackson”.

    Luego, con la iniciativa que ha logrado la votación más amplia -117 votos- con la cual solicitaron el impulso de una política de emergencia “para disminuir la tasa de deserción escolar frente al desempeño insuficiente del Plan de Reactivación Educativa implementado durante la administración anterior”.

    El tercer triunfo de ese día -con 113 respaldos- fue con la declaración que solicitaba disponer “todas las acciones administrativas y legislativas posibles para modificar y perfeccionar el Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG)”.

    Al día siguiente, la UDI volvió a arremeter contra el gobierno anterior, con el proyecto que respaldaba el informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) “sobre el incumplimiento de la meta de balance estructural correspondiente al 2025”.

    El 9 de junio visó la iniciativa que solicitaba la revocación de todas las pensiones de gracia “otorgadas durante el ‘octubrismo’ a personas con antecedentes penales”.

    Más sobre:PolíticaUDICámara de DiputadosCámara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto

    Aumentan formalizados por delito de fuegos artificiales en un 55% en un año y policía alerta de dificultad en su fiscalización

    Nuevo ataque ruso golpea Kiev: misil destruye parte de un edificio residencial y deja personas atrapadas

    Lo más leído

    1.
    Johannes Kaiser: “Kast no puede prescindir de Chile Vamos, pero otra cosa es dejar que ellos establezcan el ritmo”

    Johannes Kaiser: “Kast no puede prescindir de Chile Vamos, pero otra cosa es dejar que ellos establezcan el ritmo”

    2.
    Diputadas FA ofician a Justicia por cierre de unidad que indagaba adopciones ilegales: gobierno asegura continuidad de funciones

    Diputadas FA ofician a Justicia por cierre de unidad que indagaba adopciones ilegales: gobierno asegura continuidad de funciones

    3.
    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    Martínez (FA) emplaza al gobierno por megarreforma y advierte que no apoyarán “rebaja tributaria sin compensaciones”

    4.
    Ibáñez acusa que Republicanos está “arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser” tras rechazo a la AC contra Grau

    Ibáñez acusa que Republicanos está “arrodillado frente a la extrema derecha de Kaiser” tras rechazo a la AC contra Grau

    5.
    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Dirección Meteorológica de Chile advierte heladas de hasta -4°C en seis regiones para este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Bajas temperaturas de hasta -4°C en la zona centro-sur: en qué regiones estará vigente el código azul este lunes

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cortes y desvíos en el centro de Santiago por Juramento a la Bandera: revisa las calles afectadas

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió
    Chile

    Cadem: desaprobación de Kast alcanza el 60% y llega a su nivel más alto desde que asumió

    “No se puede tener chicha y chancho”: Chile Vamos le responde a Kaiser y lo emplaza a sumarse al gobierno

    Estrategia de la UDI para provocar a la izquierda logra invicto de 16 resoluciones aprobadas por la Cámara

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía
    Negocios

    Expertos respaldan a Quiroz por ajuste en crédito al empleo, pero matizan su optimismo sobre la economía

    Rincón anticipa posible baja de “100 pesos” en el precio de la bencina “si todo sigue como está”

    En medio de crisis de combustibles Rusia importa cifra récord de gasolina desde Bielorrusia

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo
    Tendencias

    Por qué el Mundial puede traer problemas en las parejas, según un psicólogo

    Científicos crean una célula sintética que tiene la mayoría de las características de la vida

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial
    El Deportivo

    Silencia el Azteca: revisa el doblete con que Jude Bellingham adelanta a Inglaterra ante México en el Mundial

    “Lo intenté; ahora se acabó”: Neymar rompe en llanto y anuncia su retiro de Brasil tras la eliminación en el Mundial

    Carlo Ancelotti revela la razón por la que Vinícius no pateó el penal ante Noruega en eliminación de Brasil en el Mundial

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico
    Tecnología

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación
    Cultura y entretención

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    Gobierno abre la puerta a conciertos de BTS en el Estadio Nacional tras nueva propuesta de DG Medios

    El vampiro del fútbol: un relato de Jaime Bayly

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto
    Mundo

    Nuevo escándalo de financiamiento de Nigel Farage: el Parlamento británico investiga al líder populista por recibir financiamiento de un criminal convicto

    Nuevo ataque ruso golpea Kiev: misil destruye parte de un edificio residencial y deja personas atrapadas

    Expertos venezolanos habrían advertido que las viviendas sociales podrían derrumbarse en caso de sismo

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare