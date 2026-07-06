Aumentan formalizados por delito de fuegos artificiales en un 55% en un año y policía alerta de dificultad en su fiscalización

En la jerga popular se suele escuchar una frase que grafica que los narcotraficantes se han proveído de droga reciente: “ Llegó la merca ”, se repite casi al instante en que comienzan a sonar petardos o fuegos artificiales iluminan el cielo en ciertos puntos de la capital. Pese a que estos artefactos se encuentran prohibidos, su uso sigue siendo común, no solo en esas instancias, sino que también en estadios, conciertos y en fiestas de fin de año.

Fue el 25 de mayo de 2000 cuando se publicó la Ley 19.680, que prohíbe la venta al público de fuegos artificiales y regula la realización de espectáculos pirotécnicos masivos. Con la normativa, que pasó por seis años de discusión parlamentaria, se redujo el número de personas quemadas por estos elementos. Según cifras de Coaniquem, entre 1999 y 2000 hubo 77 niños quemados, mientras que entre 2000 y 2001 la cifra bajó a 10.

La ley 19.680, que vino a actualizar la 17.798, además sanciona el accionar fuegos artificiales, su posesión y la fabricación, comercialización y adquisición.

Pero pese a la prohibición, su comercialización sigue existiendo en el mercado negro. Según cifras del Ministerio Público, en los últimos años la cifra de formalizados por estos delitos ha ido en aumento.

“Entre 2024 y 2025 se observa un aumento significativo de las formalizaciones por delitos asociados a fuegos artificiales en la Región Metropolitana. Los formalizados por posesión de estos elementos aumentan de 84 a 130 casos, lo que equivale a un alza del 55%, mientras que los formalizados por uso sin autorización de fuegos artificiales pasa de 24 a 55 casos, duplicándose”, señalan desde el Ministerio Público al ser consultados por La Tercera.

La Fiscalía mantiene un desglose de las comunas donde más se producen estos hechos con un periodo de tiempo mayor. “Considerando el periodo entre 2020 y el 30 de abril de 2026, las comunas de laRegión Metropolitana con mayor concentración de formalizaciones por posesión de fuegos artificiales fueron Santiago, con 50 casos; Ñuñoa, con 34; Macul, con 32, y Maipú, con 19”.

El caso más grave ocurrió el 10 de octubre de 2021, en el marco de una protesta en la Alameda con Portugal, en la comuna de Santiago. Allí un sujeto identificado como Álvaro Pincheira lanzó un artefacto pirotécnico a Carabineros, pero terminó impactando a Denisse Cortés, quien terminó perdiendo la vida. El petardo impactó en el cuello de la joven, quien murió horas después en la ex-Posta Central. El sujeto fue condenado a 10 años de cárcel, lo que representa la primera sentencia contra un imputado por un caso de fuegos artificiales.

Si bien estos casos se masifican para las fiestas de fin de año, hay zonas donde son habituales en todo momento. Allí es donde surgen las quejas de los residentes por la afectación que producen en personas que padecen alguna condición neurológica o quienes tienen mascotas.

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Desglose por comunas

De acuerdo al informe de la Fiscalía, la comuna donde más se desarrollaron formalizaciones por uso de fuegos artificiales sin autorización entre 2020 y 2026 fue en Macul (29), sector donde se encuentra el Estadio Monumental. Es justamente en el contexto de partidos de fútbol donde más se repiten estos hechos. Le sigue Santiago, con 15, y La Florida, con 8.

También aparece allí La Florida con un total de ocho casos, Independencia con cinco casos, Ñuñoa con siete, Recoleta con cinco, Padre Hurtado con cuatro, Las Condes con cuatro, La Granja con tres, Puente Alto con tres, San Bernardo con tres, Peñalolén con tres, La Cisterna con tres, Cerrillos con dos, Peñaflor con dos, Melipilla con dos y Pudahuel con dos.

El comisario de la Brigada Tedax de la PDI, Hugo Medina, explica que estos delitos están asociados al narcotráfico: “En muchos de los allanamientos que hace la institución terminan con incautaciones de fuegos artificiales”. El detective dice que el perfil de los sujetos que usan estos artefactos es de dos tipos: los que se dedican a venderlos en el mercado negro y aquellos vinculados a drogas.

Generalmente, dice Medina, son en las comunas de la periferia, tanto de la zona sur, norte y occidente, donde más se han realizados estos procedimientos. “Lamentablemente hay poca trazabilidad, pero la pirotecnia no se fabrica en Chile. Prácticamente el 100% es importado ya sea de China, Brasil o Argentina. En general, vienen de estos países e ingresan por pasos no habilitados ”, dice Medina.

El comisario lamenta que la fiscalización por estos artefactos “no es alta”. “Esto se vende en el mercado negro y es relativamente simple comprarlos ya sea por plataformas de redes sociales o incluso en ferias de barrio. La fiscalización no es fácil, no hay suficiente personal que se dedique a estas labores”, afirma el detective.

Por último, Medina recuerda que las fechas donde más se producen operativos por estos artefactos es a fin de año, “cuando su uso aumenta de manera exponencial”. Ahí, dice, es donde ocurren la mayor cantidad de incautaciones por infracción de la Ley 17.798.

“Los fuegos artificiales tienen un componente donde se tiende a rebajar la peligrosidad que revisten. Generalmente las personas creen que a lo que más se puede llegar es a una quemadura o un incendio. Pero un fuego artificial puede provocar la muerte”, remata el comisario de la PDI, quien recuerda el caso de Denisse Cortés, la joven que perdió la vida producto de un fuego artificial en una manifestación de 2021.