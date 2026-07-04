Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

Ocho días después del doble terremoto que devastó parte de Venezuela, un rescate devolvió la esperanza en medio de la tragedia.

Hernán Gil, un guardia de seguridad de 44 años, fue rescatado con vida desde los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira , gracias a una compleja operación liderada por un equipo chileno de búsqueda y rescate.

La historia fue reconstruida por The New York Times, que siguió de cerca el operativo.

¿Dónde estaba atrapado?

Gil permaneció atrapado en el segundo nivel del sótano de un edificio ubicado a poco más de tres kilómetros del principal aeropuerto internacional del país.

El inmueble, que albergaba locales comerciales y departamentos, colapsó durante los sismos, dejando al trabajador encerrado dentro de una cabina.

La búsqueda dio un giro el lunes, cuando el equipo chileno logró detectar señales de vida utilizando radar, sonar y equipos de detección acústica .

Horas más tarde confirmaron visualmente su ubicación con una cámara de búsqueda, lo que permitió establecer contacto directo con él.

Las imágenes mostraban los dedos de Gil emergiendo entre los escombros mientras respondía a las instrucciones de los rescatistas.

Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

La operación de rescate

A partir de ese momento comenzó una delicada operación que se extendió por más de 70 horas y que consistió en excavar túneles hasta llegar a él , deteniéndose constantemente para estabilizar la estructura y evitar un nuevo derrumbe.

A medida que avanzaba el operativo, los rescatistas mantuvieron con vida al hombre suministrándole agua y otros fluidos mediante un tubo.

Posteriormente solicitaron apoyo a especialistas provenientes de Estados Unidos, además de equipos de México, El Salvador, Portugal y Costa Rica.

Trey Espy, quien encabezó el equipo del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles que colaboró en el rescate, explicó a The New York Times que el margen de error era prácticamente inexistente.

“Un movimiento en falso, un solo error, y todos esos escombros le habrían caído encima y lo habrían matado” , afirmó.

Según el relato, llegó un momento en que debieron retirar las rocas una por una para evitar provocar un colapso que pusiera en riesgo tanto a Gil como a los propios rescatistas.

Durante las últimas horas del operativo, los equipos chilenos permanecieron junto al sobreviviente, entregándole incluso gafas de seguridad para proteger sus ojos del polvo y de los pequeños fragmentos que seguían cayendo mientras avanzaban hacia él.

Finalmente, la mañana del jueves lograron sacarlo con vida . De inmediato fue atendido por personal médico y trasladado a un hospital, donde permanece estable.

Un “milagro”

La historia también dejó testimonios sobre la angustia vivida por su familia.

Su esposa, Gusbimar González, calificó el rescate como un “milagro”, luego de que anteriormente le advirtieran que prácticamente no existían posibilidades de encontrarlo con vida .

Según relató a The Associated Press el rescatista costarricense Minyar Collado, cuando lograron comunicarse con Gil este incluso les pidió que no avisaran a su esposa de que seguía con vida, por temor a no sobrevivir al rescate.

Compañeros de trabajo creen que Hernán Gil logró resistir ocho días gracias a unos tanques de agua cercanos que amortiguaron el colapso del edificio y generaron un pequeño espacio donde pudo permanecer con vida.