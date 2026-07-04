SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    Hernán Gil, un guardia de seguridad de 44 años, permaneció atrapado en el segundo nivel del sótano de un edificio que colapsó en Macuto, estado de La Guaira.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    Ocho días después del doble terremoto que devastó parte de Venezuela, un rescate devolvió la esperanza en medio de la tragedia.

    Hernán Gil, un guardia de seguridad de 44 años, fue rescatado con vida desde los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira, gracias a una compleja operación liderada por un equipo chileno de búsqueda y rescate.

    La historia fue reconstruida por The New York Times, que siguió de cerca el operativo.

    ¿Dónde estaba atrapado?

    Gil permaneció atrapado en el segundo nivel del sótano de un edificio ubicado a poco más de tres kilómetros del principal aeropuerto internacional del país.

    El inmueble, que albergaba locales comerciales y departamentos, colapsó durante los sismos, dejando al trabajador encerrado dentro de una cabina.

    La búsqueda dio un giro el lunes, cuando el equipo chileno logró detectar señales de vida utilizando radar, sonar y equipos de detección acústica.

    Horas más tarde confirmaron visualmente su ubicación con una cámara de búsqueda, lo que permitió establecer contacto directo con él.

    Las imágenes mostraban los dedos de Gil emergiendo entre los escombros mientras respondía a las instrucciones de los rescatistas.

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    La operación de rescate

    A partir de ese momento comenzó una delicada operación que se extendió por más de 70 horas y que consistió en excavar túneles hasta llegar a él, deteniéndose constantemente para estabilizar la estructura y evitar un nuevo derrumbe.

    A medida que avanzaba el operativo, los rescatistas mantuvieron con vida al hombre suministrándole agua y otros fluidos mediante un tubo.

    Posteriormente solicitaron apoyo a especialistas provenientes de Estados Unidos, además de equipos de México, El Salvador, Portugal y Costa Rica.

    Trey Espy, quien encabezó el equipo del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles que colaboró en el rescate, explicó a The New York Times que el margen de error era prácticamente inexistente.

    “Un movimiento en falso, un solo error, y todos esos escombros le habrían caído encima y lo habrían matado”, afirmó.

    Según el relato, llegó un momento en que debieron retirar las rocas una por una para evitar provocar un colapso que pusiera en riesgo tanto a Gil como a los propios rescatistas.

    Durante las últimas horas del operativo, los equipos chilenos permanecieron junto al sobreviviente, entregándole incluso gafas de seguridad para proteger sus ojos del polvo y de los pequeños fragmentos que seguían cayendo mientras avanzaban hacia él.

    Finalmente, la mañana del jueves lograron sacarlo con vida. De inmediato fue atendido por personal médico y trasladado a un hospital, donde permanece estable.

    Un “milagro”

    La historia también dejó testimonios sobre la angustia vivida por su familia.

    Su esposa, Gusbimar González, calificó el rescate como un “milagro”, luego de que anteriormente le advirtieran que prácticamente no existían posibilidades de encontrarlo con vida.

    Según relató a The Associated Press el rescatista costarricense Minyar Collado, cuando lograron comunicarse con Gil este incluso les pidió que no avisaran a su esposa de que seguía con vida, por temor a no sobrevivir al rescate.

    Compañeros de trabajo creen que Hernán Gil logró resistir ocho días gracias a unos tanques de agua cercanos que amortiguaron el colapso del edificio y generaron un pequeño espacio donde pudo permanecer con vida.

    Lee también:

    Más sobre:TerremotoVenezuelaRescateOperaciónChileRescatistasEscombrosSismoMundoInternacionalTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    Por disparos en la vía pública y porte ilegal de armas: Carabineros detiene a dos personas en Independencia

    Prisión preventiva a banda criminal por robo a viviendas del sector oriente de Santiago: engañaban a asesoras del hogar

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    Presidente de sitios de apuestas online y cobro de IVA: “¿De dónde sacó Hacienda esa cifra de US$300 millones? No tengo idea”

    El millonario plan de la minera Sierra Gorda para elevar su producción y extender su operación hasta el 2049

    Lo más leído

    1.
    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    2.
    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    Cómo una sola inyección promete revertir la osteoartritis en pocas semanas, según estudios

    3.
    Lluvia en Santiago, Valparaíso y otras regiones de la zona central: revisa todos los sectores que tendrán precipitaciones

    Lluvia en Santiago, Valparaíso y otras regiones de la zona central: revisa todos los sectores que tendrán precipitaciones

    4.
    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    Qué provoca la acumulación de grasa abdominal al envejecer, según un reciente estudio

    5.
    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    6.
    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Confirman lluvia en la Región Metropolitana y la zona central: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    Estudio descubre una fuente “inagotable” de células inmunitarias que combaten el cáncer

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    ¿Qué pasó con el fenómeno El Niño? Cuándo se manifestará en Chile con lluvias intensas

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 4 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este sábado 4 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, sábado 4 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 4 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Marruecos en TV y streaming

    Accidente entre bus interurbano y vehículo deja cuatro fallecidos en San Pedro de Atacama

    Por disparos en la vía pública y porte ilegal de armas: Carabineros detiene a dos personas en Independencia

    El millonario plan de la minera Sierra Gorda para elevar su producción y extender su operación hasta el 2049
    Negocios

    El millonario plan de la minera Sierra Gorda para elevar su producción y extender su operación hasta el 2049

    Presidente de sitios de apuestas online y cobro de IVA: “¿De dónde sacó Hacienda esa cifra de US$300 millones? No tengo idea”

    Lorenzo Gazmuri, presidente de la Achs: “Que nadie dude que cuando hagamos algo, será cumpliendo la regulación”

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno
    Tendencias

    Cómo sobrevivió el hombre que fue rescatado 8 días después del doble terremoto en Venezuela por un equipo chileno

    A qué hora comienza la lluvia hoy, según el pronóstico

    John W. Moravec, experto en IA: “Las universidades todavía no saben qué hacer con la inteligencia artificial”

    Estadounidense Folarin Balogun entrega sus descargos tras la expulsión ante Bosnia: “Fue una injusticia”
    El Deportivo

    Estadounidense Folarin Balogun entrega sus descargos tras la expulsión ante Bosnia: “Fue una injusticia”

    Tras polémico altercado en hotel de concentración: policía de Dallas aclara intervención que irritó a la selección de Egipto

    “Un partido que casi le cuesta el Mundial: en Argentina no esconden el sufrimiento por el que pasaron contra Cabo Verde

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro
    Tecnología

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    El cerebro detrás de los nuevos automóviles: cómo los semiconductores están reescribiendo la experiencia de conducir

    Casi 8 millones de pesos: así es el exclusivo notebook de doble pantalla de ASUS que llega a Chile

    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)
    Cultura y entretención

    Confessions II: Madonna aún tiene ganas de bailar (y llorar)

    El libro recomendado: una ruptura contada en modo experimental

    Manuel Rojas cuentista: las claves del Chile real que revive en las librerías

    Los terremotos desnudan las grietas del chavismo en Venezuela
    Mundo

    Los terremotos desnudan las grietas del chavismo en Venezuela

    Trump ensalza la fortaleza económica y militar de EE.UU. en el Día de la Independencia

    Reino Unido y Francia celebran el compromiso de Omán para reforzar la seguridad de la navegación en Ormuz

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare