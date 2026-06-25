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    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    ¿Es normal que dos terremotos tan fuertes golpeen Venezuela en menos de un minuto? Un sismólogo explica las causas, réplicas y el alto número de víctimas.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    Con una diferencia de solo 39 segundos, dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela el pasado miércoles, 24 de junio, a las 18:04 hora local. Hasta ahora, se han registrado más de 150 muertos y miles de heridos, no obstante, se proyecta que las víctimas fatales pueden aumentar a miles más, según una estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

    De acuerdo a las declaraciones de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, el estado La Guaira es uno de los más afectados: hay decenas de edificios colapsados y lo catalogó como una “zona de desastre”.

    Hasta ahora, hubo más de treinta réplicas. Y según explica Luis Donoso, sismólogo y académico de geofísica de la UDD, a La Tercera, “réplicas para este tipo de sismo van a ocurrir, sobre todo al oriente y occidente de la zona de ruptura”.

    Tampoco descarta que un sismo mayor pueda volver a afectar a Venezuela.

    ¿Es normal que ocurran dos terremotos seguidos en Venezuela?

    “Sí, es normal que ocurran, sobre todo en eventos mayores”, comienza a decir Donoso. “Esto se debe al tipo de tectónica involucrada en la generación del sismo que, en este caso, es un sistema de fallas de rumbo (Boconó - San Sebastián)”.

    El experto asegura que tener un doble terremoto ya ha pasado antes en la historia: ya sea por minutos u horas, es posible que un sismo intenso induzca una ruptura de fallas vecinas.

    Por ejemplo, casos así pasaron antes en Izmit, Turquía (1999), en Kaikōura, N. Zelanda (2016) y Denali, Alaska, (2002).

    Por qué el doble terremoto en Venezuela fue tan fatal

    El sismólogo explica que, en el reciente caso de Venezuela, hubo una convergencia de elementos que explican la fatalidad del evento:

    • La magnitud del sismo (M7.2 y M7.5).
    • La poca distancia con los centros habitados.
    • La calidad del suelo por ser una zona de valles.
    • Una historia sismológica donde los últimos sismos mayores fueron en 1812 y 1967.
    • La profundidad en la que ocurrió el sismo.

    “Todo ello converge en el desarrollo de grandes aceleraciones sobre una alta densidad de construcciones, muchas de ellas edificios que, además, tienen un diseño que no es compatible con las aceleraciones que allí se generan”, dice Donoso.

    Es decir, además de todo lo anterior, es probable que los edificios construidos en las zonas afectadas sí cumplieron con las normas de regulaciones locales. Sin embargo, estas normas habrían quedado “con un techo bajo respecto de visualizar un sismo como el ocurrido”.

    Y es que Venezuela es una zona tectónicamente estable.

    No obstante, sí tiene una zona sismogénica que se localiza en la parte norte del país. “Está definida principalmente por un complejo sistema de fallas de rumbo que cruzan el territorio de oeste a este en una posición en tierra cercana a la costa, más otros sistema de fallas asociados a el sistema de fallas Ancon – Bocono – San Sebastián”.

    ¿Habrá nuevas réplicas importantes en Venezuela?

    Según Donoso, es altamente probable que continúen las réplicas por la naturaleza de estos grandes sismos, sobre todo al oriente y occidente de la zona de ruptura.

    Sobre un sismo mayor, “va a depender de la cantidad de esfuerzo que se ha transmitido en la zona donde ha finalizado esta ruptura, en el extremo oriental de la falla San Sebastián”.

    “Si esa zona está en umbral de madurez y no tiene sismicidad mayor ni por los sismos de 1821 o 1967, pasa a estar madura para el desarrollo de un sismo de magnitud comparable a estos últimos”.

    El refuerzo de prevención tras lo ocurrido

    El geofísico explica que es fundamental planificar qué hacer antes, durante y después de un gran sismo a nivel familiar.

    Además, “cada estado tiene su propia realidad regulatoria en construcción que responde a sus características sísmicas históricas, geodinámicas y tectónicas. Aquí las lecciones van a estar por cómo se responde a la crisis, pues los servicios de rescate y búsqueda seguro están colapsados y se requiere apoyo de la comunidad internacional en esta fase”.

    La evaluación de daños en Venezuela todavía es parcial e incompleta.

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