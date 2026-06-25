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    Minuto a minuto: dos terremotos sacuden a Venezuela

    Un sismo de magnitud 7,2 y otro -solo segundos después- de 7,5 se registraron en Venezuela la tarde del miércoles. Las autoridades han informado un creciente número de víctimas y afectados por el desastre, y la presidenta encargada del país declaró estado de emergencia.

    Dos terremotos afectaron a Venezuela a las 18:04 hora local de este miércoles. El primero con una magnitud de 7,2 -según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés)- y tan solo 40 segundos después un nuevo movimiento telúrico de 7,5 sacudió la zona.

    Los sismos generaron graves daños en Caracas, e imágenes de edificios derrumbándose se viralizaron rápidamente en redes sociales.

    Hasta ahora, las autoridades han informado de más de un centenar de víctimas fatales, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró ayer estado de emergencia en el país.

    Según información del USGS, los sismos tuvieron su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas. El primero, con una profundidad de 20,3 km y el segundo -de una magnitud mayor- de solo 10 km.

    Sigue la cobertura del terremoto en Venezuela

    La Guaira, zona de desastre

    La presidenta encargada de Venezuela confirmó en su balance esta mañana que el estado La Guaira es uno de los más afectados, con decenas de edificios colapsados. Rodríguez la catalogó como “zona de desastre”.

    Los dramáticos registros que dejó el doble terremoto

    Los videos del doble movimiento telúrico dan cuenta de la magnitud del desastre.

    Marco Rubio anuncia despliegue inmediato de ayuda por parte de Estados Unidos

    El secretario de Estado de dicho país aseguró que se comunicó con Rodríguez y aseguró la respuesta de Washington será “contundente, rápida y eficaz”.

    En ese sentido, afirmó que Estados Unidos ya está enviando equipos de búsqueda y rescate desde Virginia y Los Ángeles.

    Otros países también se han sumado. Por ejemplo, Alemania anunció que están en disposiciones aviones militares para colaborar en labores de rescate; Suiza enviará rescatistas, al igual que España y Francia, además de equipamiento; Países Bajos destinará ayuda monetaria; entre otros.

    Kast anuncia envío de ayuda humanitaria urgente

    El Presidente José Antonio Kast, en medio de su gira por la Región de La Araucanía, habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y comunicó el envío urgente de esta ayuda, además del despliegue de equipos de rescate.

    Así lo comunicó el Mandatario a través de sus redes sociales:

    El mensaje de Nicolás Maduro

    Durante la noche, Maduro envió un mensaje desde la prisión en la que se encuentra en Estados Unidos para ofrecer solidaridad y pedir “unión nacional”.

    Chile expresa disposición de enviar ayuda humanitaria y de rescate

    Ayer, tras registrarse los dos terremotos, el canciller Francisco Pérez Mackenna, lamentó la situación a través de un comunicado, señalando: “El gobierno de Chile lamenta esta tragedia y manifiesta la disposición de prestar ayuda humanitaria y de rescate en caso de ser requerida”.

    “En caso de ser requerido el gobierno de Chile está preparado para enviar ayuda humanitaria y así asistir a las familias afectadas por la tragedia”, añadió.

    Más temprano, el Presidente José Antonio Kast expresó que “siempre vamos a estar tendiéndole una mano a las personas que sufren y vamos a hacer todos los esfuerzos como nación por ir en ayuda a las personas que han sufrido este terremoto y apelar a la solidaridad de todos, como la hemos visto cuando Chile ha sufrido”.

    USGS estima fallecidos en miles

    Si bien, hasta el momento, las autoridades venezolanas han informado de 164 personas fallecidas a raíz de los movimientos telúricos, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha estimado que esta cifra podría estar en las miles.

    “Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado”, indicó el organismo.

    ONU llama a la colaboración internacional

    A raíz de los fatales sismos, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU y responsable de la OCHA, Tom Fletcher, hizo el llamado a través de sus redes sociales.

    En ese sentido, llamó a los distintos países a apoyar en “las labores de búsqueda y rescate, así como ayuda de emergencia para los supervivientes”.

    “Está llegando la solidaridad internacional. Necesitaremos la colaboración de todos”, remarcó.

    Fondo de US $200 millones para reconstrucción

    La presidenta encargada, además, anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, “que nos permita reconstruir infraestructuras, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”.

    Revisa más en el siguiente enlace.

    Diez edificios colapsados en Caracas

    Delcy Rodríguez también informó que se están trasladando labores de rescate de otros estados del país a la zonas más afectadas: principalmente el estado en La Guaira y la Gran Caracas. En esta última, señaló, diez edificios colapsaron.

    Se han registrado 30 réplicas

    Durante el balance de la mañana, Rodríguez también detalló que se han reportado 30 réplicas desde los dos eventos principales.

    Aumenta cifra de víctimas fatales

    La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó durante esta mañana que los sismos han dejado al menos 164 fallecidos y 971 personas heridas.

    Sismos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden a Venezuela

    De acuerdo a los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), ambos movimientos telúricos tuvieron su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, unos 280 km al oeste de Caracas.

    Más sobre:VenezuelaTerremotoDoble terremotoTerremotosSismoSismosCaracasLa GuairaDelcy RodríguezUSGSLa Tercera

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