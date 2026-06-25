Terremotos en Venezuela: Kast anuncia envío de ayuda humanitaria urgente tras llamada con Delcy Rodríguez

En medio de su gira por La Araucanía, el Presidente José Antonio Kast habló por teléfono con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre la tragredia que hoy enfrenta su país.

Y es que, luego de los sismos de magnitud 7,2 y otro, solo segundo después, de 7,5, que se registraron en Venezuela la tarde del miércoles, las autoridades han informado un creciente número de víctimas y afectados por el desastre.

Por lo mismo, según publicó Kast en X, quiso “transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano”.

Asimismo, comunicó: “Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos de rescate para enfrentar la emergencia del terremoto”.

Acabo de conversar por teléfono con la Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodriguez, para transmitirle la solidaridad de Chile en los difíciles momentos que enfrenta el pueblo venezolano. Estamos gestionando el envío de ayuda humanitaria urgente y el despliegue de equipos… pic.twitter.com/fWj3Jc3QYv — José Antonio Kast Rist (@PresidenteKast) June 25, 2026

USGS estima fallecidos en miles

Si bien, hasta el momento, las autoridades venezolanas han informado de 164 personas fallecidas a raíz de los movimientos telúricos, el Servicio Geológico de Estados Unidos ha estimado que esta cifra podría estar en las miles.

“Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños, y que el desastre probablemente sea generalizado”, indicó el organismo.