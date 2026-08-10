Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

El Ministerio de Transportes informó este domingo que se mantendrá cerrado el tránsito en Avenida España, en dirección desde Valparaíso hacia Viña del Mar, debido a la caída de rodados sobre la calzada a la altura del Club de Yates.

La interrupción de la vía regirá durante toda la jornada de este lunes 10 de agosto, por lo que se establecieron desvíos para facilitar los desplazamientos entre ambas ciudades.

Para los vehículos menores, el desvío contempla utilizar Avenida España, continuar por Amunátegui y posteriormente acceder al sector de Cerro Recreo.

En el caso de los buses y demás vehículos de transporte público, la alternativa considera el tránsito por Avenida España, Pellé y Lastarria, para luego continuar hacia Cerro Recreo.

El Ministerio de Transportes también informó una modificación para quienes necesiten acceder a Caleta Portales. Debido a la interrupción de la ruta en el sector afectado, el ingreso deberá efectuarse desde Viña del Mar hacia Valparaíso.

La autoridad llamó a conductores y pasajeros a planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar tiempos adicionales de viaje y respetar las indicaciones de tránsito dispuestas en el sector mientras se mantenga la emergencia.