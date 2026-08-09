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    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario

    El ministro de Hacienda señaló que la instancia será dirigida por un economista independiente y que esperan ponerla en marcha la próxima semana. Sobre el reemplazo de Juan Pablo Rodríguez, afirmó que ya cuentan con una persona para el cargo y que esperan anunciarla la próxima semana, aunque precisó que aún “estamos en eso”.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario. En la imagen, Jorge Quiroz. Dedvi Missene

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció este domingo que convocará a una comisión transversal para abordar el estatuto administrativo, iniciativa que relacionó con la consolidación fiscal.

    “Voy a convocar prontamente a una comisión transversal, dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema de estatuto administrativo del gobierno”, señaló Quiroz en entrevista con Estadio Nacional de TVN.

    El secretario de Estado explicó que el foco de la instancia será específicamente el estatuto administrativo y sostuvo que, para consolidar los reordenamientos fiscales, es “extremadamente importante tener un estatuto administrativo coherente con los tiempos”.

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Quiroz calificó el asunto como un tema complejo, que requiere un proceso más lento, y mencionó la necesidad de conversaciones con el mundo académico y técnicos de distintos sectores.

    “Es un tema país y que requiere nuestra atención”, afirmó. Consultado sobre cuándo comenzaría a operar la comisión, respondió: “Esperamos echarlo a andar la semana que viene”.

    Megarreforma y Tribunal Constitucional

    Durante la entrevista, Quiroz también abordó la megarreforma y se manifestó “contento” con el proceso. El ministro sostuvo que uno de los aprendizajes es que en Chile se pueden realizar “cambios estructurales” y hacerlo de manera rápida.

    Respecto de los requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional, afirmó que el organismo normalmente resuelve “con mucha rapidez” y señaló que debería pronunciarse durante agosto.

    “Estamos muy tranquilos de las normas que se han propuesto, nos parece que son enteramente coherentes con nuestra constitución y las leyes”, sostuvo, agregando que se encuentran optimistas respecto del resultado.

    Quiroz señaló además que, tras la megarreforma, uno de los próximos temas que pretende abordar Hacienda será el mercado de capitales. Sobre esa materia, indicó que iniciarán un trabajo prelegislativo primero con el sector de Gobierno y luego con la oposición.

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La definición del nuevo subsecretario de Hacienda

    El ministro también se refirió al reemplazo del exsubsecretario Juan Pablo Rodríguez. Consultado sobre cuándo espera tener el nombre de la nueva autoridad, respondió: “La semana que viene”.

    Quiroz explicó que, en la forma de trabajo que ha establecido con el Presidente, él busca a los integrantes de su equipo y al subsecretario, mientras el Mandatario puede manifestar su rechazo a una determinada opción. Según sostuvo, esta modalidad ha contribuido a que el Ministerio de Hacienda funcione de manera coordinada y con cohesión.

    Respecto de Rodríguez, Quiroz afirmó que “fue un gran subsecretario”. Ante la pregunta de si lo haría regresar al cargo en caso de que dependiera de él, sostuvo que esa decisión “no es mía, es del gobierno”.

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario. En la imagen, exsubsecretario, Juan Pablo Rodríguez.

    Finalmente, consultado sobre si ya cuentan con una persona para asumir la Subsecretaría, respondió: “Lo tenemos ya, sí”. Posteriormente indicó que esperan realizar el anuncio la próxima semana.

    Sin embargo, ante la pregunta de si esa persona ya había dado una respuesta afirmativa para asumir el cargo, Quiroz precisó: “Estamos en eso”.

    Más sobre:Jorge QuirozMinistro de HaciendaGobiernoLa MonedaMegarreformaSubsecretarioPablo Rodríguez

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