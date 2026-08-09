SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    El ensayo incluyó a 365 personas de entre 55 y 80 años que consumían poco pescado, una de las principales fuentes naturales de omega 3.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Durante años, millones de personas han recurrido a los suplementos de aceite de pescado con la esperanza de proteger su cerebro del deterioro asociado al envejecimiento.

    En Estados Unidos, el consumo de estos productos representa un mercado de más de mil millones de dólares anuales, impulsado en parte por la idea de que el omega 3 podría prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

    Sin embargo, un nuevo ensayo clínico sugiere que esa expectativa podría no cumplirse.

    Investigadores de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California evaluaron durante dos años si aumentar los niveles de omega 3 mediante suplementos podía reducir el deterioro cerebral en adultos mayores con alto riesgo de desarrollar Alzheimer.

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    ¿Cuáles fueron los resultados?

    Los resultados, publicados en la revista eBioMedicine, mostraron que, aunque el nutriente sí logró llegar al cerebro, no produjo mejoras en la memoria.

    Tampoco mejoró la función cognitiva ni la pérdida de volumen de regiones cerebrales relacionadas con esta enfermedad.

    “Nuestros hallazgos demostraron que los suplementos de aceite de pescado no parecen proteger la salud cerebral”, afirmó el doctor Hussein Naji Yassine, director del Centro de Salud Cerebral Personalizada de la USC e investigador principal del estudio.

    El ensayo incluyó a 365 personas de entre 55 y 80 años que consumían poco pescado, una de las principales fuentes naturales de omega 3.

    Los participantes fueron seleccionados porque presentaban factores asociados a un mayor riesgo de Alzheimer; casi la mitad (47%) era portadora del gen APOE4, considerado el principal factor genético conocido para la aparición tardía de la enfermedad.

    De manera aleatoria, los voluntarios recibieron diariamente un suplemento con 2.000 miligramos de ácido docosahexaenoico (DHA), un tipo de omega-3 clave para la estructura y funcionamiento de las células cerebrales, o un placebo.

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Uno de los primeros objetivos de los investigadores era determinar si el DHA ingerido podía atravesar las barreras del organismo y alcanzar el cerebro.

    La respuesta fue positiva. Tras seis meses, los análisis del líquido cefalorraquídeo (el fluido que rodea el cerebro y la médula espinal) mostraron un aumento promedio de 17% en los niveles de DHA entre quienes recibieron el suplemento.

    Pero ese incremento no se tradujo en beneficios visibles.

    Después de dos años de seguimiento, las pruebas de memoria y rendimiento cognitivo no mostraron diferencias significativas entre quienes tomaron omega-3 y quienes recibieron placebo.

    Además, las imágenes cerebrales revelaron que los suplementos tampoco lograron reducir la atrofia del hipocampo, uno de los marcadores utilizados para evaluar el envejecimiento cerebral y el riesgo de Alzheimer.

    Explicaciones a los resultados

    ¿Por qué un nutriente que llegó al cerebro no logró mejorar su funcionamiento? Los investigadores plantean que el problema podría estar en la forma en que se consume.

    Según Yassine, los omega 3 podrían tener un efecto distinto cuando forman parte de un patrón alimentario completo, como la dieta mediterránea, que combina pescado, vegetales, frutas, frutos secos y otros nutrientes asociados a una mejor salud cardiovascular y cerebral.

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer. Foto: The Glenview. Nathalie Warner

    “Nos centramos en comprender mejor cómo el cerebro procesa los omega 3 y si factores como la mala salud, la alimentación, el riesgo genético y la edad pueden alterar la capacidad del cerebro para absorberlos y utilizarlos eficazmente”, explicó el investigador.

    Aunque el estudio no analizó directamente hábitos de vida, los especialistas enfatizan que las estrategias de prevención más respaldadas siguen siendo mantener una buena salud general.

    “Mantenerse sano a lo largo de la vida sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de Alzheimer, incluyendo el ejercicio regular, un sueño reparador y una dieta equilibrada”, señaló Yassine.

    Los resultados no cuestionan la importancia de los omega-3 para el organismo, pero sí ponen en duda que los suplementos de aceite de pescado, por sí solos, sean una herramienta eficaz para prevenir el Alzheimer.

    Lee también:

    Más sobre:Omega 3AlzheimerSuplementosEnsayo clínicoEstudioCienciaMemoriaCerebroMedicinaBienestarTendenciasLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Carabineros detiene a ocho conductores por conducción temeraria en Costanera Norte: uno circulaba a 184 km/h

    Lo más leído

    1.
    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    2.
    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    3.
    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    4.
    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    Vuelve la lluvia a Coquimbo y Atacama: revisa las fechas y qué se espera del nuevo evento

    5.
    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    Anuncian un “fenómeno inusual” de lluvia y nieve en Santiago: cuándo y cómo será el evento

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este domingo 9 de agosto: toda la red se encuentra disponible

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos
    Chile

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Colo Colo en TV y streaming

    Incautan yate de bandera británica en Puerto Natales por infracciones aduaneras y migratorias

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero
    Negocios

    La frustrada venta de Sartor a Credicorp y otras historias desconocidas del escándalo financiero

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    La fórmula Dussaillant para salvar a TVN

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres
    El Deportivo

    Fue tercero en el Mundial 2026: seleccionado de Inglaterra es acusado de agresión en Londres

    “Esfuerzo concertado y continuo para socavar al presidente”: la FIFA responde a los críticos de Infantino y defiende su gobernanza

    Las Guerreras Rojas ceden ante el poderío de Estados Unidos y acumulan su tercer tropiezo en el Mundial de Vóleibol Sub 17

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen
    Mundo

    Ataque de hutíes contra puerto de Moca deja al menos siete fallecidos y 35 heridos en Yemen

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Netanyahu rechaza plan estadounidense para Gaza y exige desarme total de Hamas antes de retirar tropas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron
    Paula

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres

    Así son los infartos en las mujeres