Durante años, millones de personas han recurrido a los suplementos de aceite de pescado con la esperanza de proteger su cerebro del deterioro asociado al envejecimiento.

En Estados Unidos, el consumo de estos productos representa un mercado de más de mil millones de dólares anuales, impulsado en parte por la idea de que el omega 3 podría prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Sin embargo, un nuevo ensayo clínico sugiere que esa expectativa podría no cumplirse .

Investigadores de Keck Medicine de la Universidad del Sur de California evaluaron durante dos años si aumentar los niveles de omega 3 mediante suplementos podía reducir el deterioro cerebral en adultos mayores con alto riesgo de desarrollar Alzheimer.

Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

¿Cuáles fueron los resultados?

Los resultados, publicados en la revista eBioMedicine, mostraron que, aunque el nutriente sí logró llegar al cerebro, no produjo mejoras en la memoria.

Tampoco mejoró la función cognitiva ni la pérdida de volumen de regiones cerebrales relacionadas con esta enfermedad.

“Nuestros hallazgos demostraron que los suplementos de aceite de pescado no parecen proteger la salud cerebral” , afirmó el doctor Hussein Naji Yassine, director del Centro de Salud Cerebral Personalizada de la USC e investigador principal del estudio.

El ensayo incluyó a 365 personas de entre 55 y 80 años que consumían poco pescado, una de las principales fuentes naturales de omega 3.

Los participantes fueron seleccionados porque presentaban factores asociados a un mayor riesgo de Alzheimer; casi la mitad (47%) era portadora del gen APOE4, considerado el principal factor genético conocido para la aparición tardía de la enfermedad.

De manera aleatoria, los voluntarios recibieron diariamente un suplemento con 2.000 miligramos de ácido docosahexaenoico (DHA) , un tipo de omega-3 clave para la estructura y funcionamiento de las células cerebrales, o un placebo.

Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

Uno de los primeros objetivos de los investigadores era determinar si el DHA ingerido podía atravesar las barreras del organismo y alcanzar el cerebro.

La respuesta fue positiva. Tras seis meses, los análisis del líquido cefalorraquídeo (el fluido que rodea el cerebro y la médula espinal) mostraron un aumento promedio de 17% en los niveles de DHA entre quienes recibieron el suplemento.

Pero ese incremento no se tradujo en beneficios visibles.

Después de dos años de seguimiento, las pruebas de memoria y rendimiento cognitivo no mostraron diferencias significativas entre quienes tomaron omega-3 y quienes recibieron placebo .

Además, las imágenes cerebrales revelaron que los suplementos tampoco lograron reducir la atrofia del hipocampo, uno de los marcadores utilizados para evaluar el envejecimiento cerebral y el riesgo de Alzheimer.

Explicaciones a los resultados

¿Por qué un nutriente que llegó al cerebro no logró mejorar su funcionamiento? Los investigadores plantean que el problema podría estar en la forma en que se consume.

Según Yassine, los omega 3 podrían tener un efecto distinto cuando forman parte de un patrón alimentario completo , como la dieta mediterránea, que combina pescado, vegetales, frutas, frutos secos y otros nutrientes asociados a una mejor salud cardiovascular y cerebral.

Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer. Foto: The Glenview. Nathalie Warner

“Nos centramos en comprender mejor cómo el cerebro procesa los omega 3 y si factores como la mala salud, la alimentación, el riesgo genético y la edad pueden alterar la capacidad del cerebro para absorberlos y utilizarlos eficazmente”, explicó el investigador.

Aunque el estudio no analizó directamente hábitos de vida, los especialistas enfatizan que las estrategias de prevención más respaldadas siguen siendo mantener una buena salud general.

“Mantenerse sano a lo largo de la vida sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir el riesgo de Alzheimer , incluyendo el ejercicio regular, un sueño reparador y una dieta equilibrada”, señaló Yassine.

Los resultados no cuestionan la importancia de los omega-3 para el organismo, pero sí ponen en duda que los suplementos de aceite de pescado, por sí solos, sean una herramienta eficaz para prevenir el Alzheimer.