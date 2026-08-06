Rockstar Games hizo oficial un movimiento inédito en la industria de los videojuegos. El esperado primer avance extendido con jugabilidad de Grand Theft Auto VI se estrenará el próximo 27 de agosto , pero no debutará directamente en los canales habituales de la desarrolladora, sino que llegará primero en exclusiva temporal a la plataforma de streaming Netflix.

La decisión rompe el esquema tradicional de distribución de avances en el sector. Tras su ventana inicial en Netflix, el metraje de jugabilidad -conocido en la industria como “extended play”- se publicará libremente en el canal oficial de Rockstar en YouTube y otras plataformas durante la misma jornada.

El anuncio se hizo en las horas previas a la presentación de resultados financieros de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar. La medida busca disipar las dudas sobre eventuales modificaciones en el calendario del proyecto y reafirma la fecha de lanzamiento del videojuego, programada para el 19 de noviembre de 2026 en consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Un estreno en dos etapas

Para acceder a la primera transmisión del adelanto, los usuarios requerirán una suscripción activa a Netflix. Horas después, el contenido estará disponible de forma abierta para todo el público.

Según pudo conocer La Tercera, el adelanto profundizará en la física de los vehículos, la interacción de los personajes con el entorno, la respuesta de la inteligencia artificial, el sistema de gestión de inventario y la dinámica entre los dos protagonistas de la historia ambientada en Vice City.

GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

“Los estrenos de Grand Theft Auto se han convertido en eventos culturales por derecho propio”, dice en un comunicado Brandon Riegg, vicepresidente de Series de No Ficción de Netflix.

“La expectación y la devoción por Grand Theft Auto VI no tienen precedentes, y nos sentimos honrados de que Rockstar Games se haya asociado con nosotros para estrenar la siguiente entrega de la historia de Grand Theft Auto primero para los suscriptores de Netflix”, añade.

Las emisiones para la Latinoamérica se desplegarán en los siguientes tramos horarios:

GTA VI: estreno exclusivo en Netflix (27 de agosto)

México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 13:00 h

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 14:00 h

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Puerto Rico: 15:00 h

Argentina y Uruguay: 16:00 h

Estreno abierto en YouTube (27 de agosto)

México (CDMX) y Centroamérica: 19:00 h

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 h

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay, República Dominicana y Puerto Rico: 21:00 h

Argentina y Uruguay: 22:00 h

Como dato, Grand Theft Auto V, el último título de la saga lanzado en septiembre de 2013, ha superado las 200 millones de copias vendidas globalmente y sitúa a la sexta entrega numerada como uno de los lanzamientos más relevantes de la generación actual de consolas.