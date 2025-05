Los estudios Rockstar Games presentan un nuevo tráiler de Grand Theft Auto VI, donde se confirman los protagonistas que darán vida a las desventuras y devenires en Vice City.

La esperada entrega estará basada en una ciudad ficticia tomada de Miami, Florida, en Estados Unidos, con Lucia Caminos, una mujer que viene saliendo de la cárcel, y su pareja Jason Duval como protagonistas .

Como ha sido la tónica de las tramas de esta saga, ambos se involucran en un peligroso atraco que cambiará sus vidas para siempre.

“Vice City, EE.UU. Jason y Lucia siempre supieron que la situación estaba en su contra. Pero cuando un golpe fácil sale mal, se encuentran con el lado más oscuro del lugar más soleado de Estados Unidos, en medio de una conspiración criminal que se extiende por todo el estado de Leonida, obligados a depender el uno del otro más que nunca… si es que quieren salir con vida”, reza el adelanto publicado por Rockstar Games.

GTA 6 se retrasa, pero Rockstar aprovecha de presentar a los protagonistas con un nuevo tráiler

Primeras reacciones al tráiler de GTA 6

“Creo que es un buen cariñito para los que no les cayó muy bien el retraso del juego hasta el otro año, pero también es un tráiler mucho más personal y enfocado en los protagonistas, Jason y Lucia”, dice el periodista especializado en tecnología Axel Christiansen.

“El primero era más bien un tanteo gráfico de cómo será está nueva versión de Vice City, pero ahora ya vemos de plano lo que será una historia de amor entre los protagonistas, algo que la serie nunca había explotado hasta ahora, así que en ese caso se ve todo bien encaminado”, añade en caliente.

“Me gustó, me gustó el tráiler en términos de factura. Está muy bien hecho y claramente demuestra todo el potencial que va a tener el juego en todo orden de cosas, visualmente, en la inmersión del juego, en el contexto de la ciudad y con todo el tema visual de trazado de rayos y nuevas tecnologías, la cuestión realmente se ve realmente como si estuvieras dentro, es súper híper realista”, opina el periodista especializado en videojuegos Alejandro Alaluf.

“Sin embargo, claramente este tráiler fue tirado sin previo aviso para aplacar un poco toda la furia que tiene la audiencia respecto a la noticia que el juego se va a postergar todo un año. Entonces también obedece más que a querer mostrar en qué está el juego o cómo se va a ver el juego, el sabor de boca que me queda es más bien una especie de zanahoria para aplacar ánimos”, agrega el autor de Guía de videojuegos 2016 (Planeta).

Luego, cierra: “Independiente cuál haya sido el motivo, es una lata que se esté demorando un año más en salir, pero el juego claramente se ve choro, se ve entretenido y a la altura de lo que es un GTA. Y nada, granjear un año más la espera me parece un poquito abusivo. Pero así es la industria. Me faltó ver gameplay. El tráiler se ve muy cinematográfico pero me faltó ver algo de gameplay. Eso queda pendiente para Rockstar”.

“Me parece que esto de estar respondiendo a los problemas no le hace tan bien al juego. Porque el primer tráiler llegó corriendo tras la mega filtración del año pasado y este llega para bajar las críticas al nuevo retraso”, dice el periodista especielizado en tecnología César Silva, miembro chileno del jurado de los Game Awards.

El también editor del sitio SuperGeek, asegura que “siendo bien duro e imparcial, creo que no aporta mucho a lo que ya vimos. Es decir, la historia tipo Bonnie & Clyde que marcará el juego y los vehículos que estarán disponibles y lo que potencialmente podríamos realizar en el juego. Y lo digo en condicional porque esto es un tráiler que no tiene prácticamente nada de jugabilidad, por lo que se ve increíble y como un tremendo simulador de la vida real, pero habrá que esperar bastante aún para ver si al menos el 70% de lo que se ha visto tendrá la misma fluidez”.

Quiénes son los personajes de GTA 6

Además de Jason Duval y Lucia Caminos, Grand Theft Auto VI presentó a otros carismáticos personajes que participarán de esta nueva entrega.

Se trata de Cal Hampton, Boobie Ike, Dre’Quan Priest, Real Dimez (Bae-Luxe y Roxy), Raul Batista y Brian Heder.

Cuándo será el lanzamiento de GTA 6

La fecha de estreno de Grand Theft Auto VI fue anunciada para el próximo 26 de mayo de 2026.

El título de Rockstar Games estará disponible en Playstation 5 y Xbox Series X/S.

Mira el segundo tráiler oficial de GTA 6

