Cómo se hizo la anunciada biografía del rey Juan Carlos de España

Fue un encargo de él mismo. Acaso consciente de que su historia podrá ser valiosa en el futuro y quien mejor que él para contarla por sí mismo. O al menos para elegir a quién contarla. A fines del 2020, con el mundo encerrado por la pandemia del coronavirus, sonó el teléfono de la escritora francesa Laurence Debray (49). Del otro lado, le hablaba el mismísimo rey emérito de España, Juan Carlos I, y le pidió que escribiera su biografía. Algo sorprendida, Debray aceptó el encargo.

Por entonces, el monarca ya se encontraba autoexiliado en su residencia de Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos, EAU), donde llegó en agosto en medio de investigaciones de la Fiscalía española por presuntas irregularidades en su patrimonio en el extranjero.

Debray ha sido una estudiosa del proceso de Transición de España y se ha declarado admiradora del monarca. “Yo no me veía capacitada para ese proyecto”, le relató a El País, pero así comenzó a darle forma a la biografía que se publicará a fines de este 2025 por la casa editorial Planeta y que este martes 1 de julio reveló que se llamará Reconciliación.

Como señaló Debray a El País, el proceso se basó mucho en las charlas extensas charlas que tuvo con el propio monarca, que la obligaron a trasladarse con su familia a Abu Dabi. “Escribir el libro en primera persona era algo inédito para mí, pero me parecía magnífico que él pudiera contar su verdad”, señaló.

Sin revelar mucho qué traerá, Debray indicó a El País que en rigor, el libro puede que no revele nada nuevo. Lo que sí, destaca que se podrá leer de primera mano cuál fue el rol de Juan Carlos durante el 23-F, el fallido intento de golpe de Estado perpetrado el lunes 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España. El día en que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso. Además, Juan Carlos contará su relación con las monarquías del Golfo Pérsico.

“Es él el que lo cuenta y recuerda todo (…). [En España] Se ha olvidado que Juan Carlos es uno de los grandes héroes europeos del siglo XX que sigue vivo”, señala Debray.

Lo que sí reconoce Debay, es que la biografía tiene la ausencia de un importante material: el archivo personal del monarca, que se encuentra en el Palacio de La Zarzuela, la residencia real. Con El País no entra en detalles del por qué de esa falta, pero indica que el monarca debió extremar esfuerzos contactando a otras personas para recordar y ajustar todo aquello que él no retenía bien. “Para mí fue una decepción [no tener sus archivos personales]. Incluso pensaba tener acceso a los archivos de su padre [don Juan]. Empecé trabajando con esa ilusión”, lamenta Debray.

Con esa dificultad, fue el propio Juan Carlos quien debió tomar las riendas del proceso de investigación, así lo cuenta Debray. “Era el Rey el que me organizaba las llamadas, la logística para hablar con unos y con otros. Él me daba el material. El resto [cómo lo conseguía y a través de quién] no me interesaba mucho, la verdad. Yo ya tenía suficiente con escribir”.

El trabajo, entonces, revela Debray, fue muy codo a codo con el monarca. “Un día conversábamos y al día siguiente escribía. Luego él leía, me corregía y comentaba. Corrigió mucho, volvía a hacer otras versiones -señala Debray a El País-. [Juan Carlos] es una persona muy seria, comprometida, detallista, precisa y trabajadora”.

La biografía, señala Debray, avanza más por los recovecos personales de la vida del monarca “Le gustó mucho contar toda su infancia con detalle, la relación con sus padres, con su abuela Victoria Eugenia…Se cuenta todo”. Básicamente desde su nacimiento en Roma, su infancia y adolescencia en el exilio en Suiza y en Portugal, y luego su llegada a España para asumir su rol. Eso sí, la autora indica que no abordará los últimos escándalos personales, financieros y judiciales en los que se ha visto en vuelto en sus últimos años.

Consultados por Culto, en la oficina local de Planeta indican que el volumen Reconciliación llegará a Chile en el mes de noviembre.