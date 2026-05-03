Excarabinero queda en prisión preventiva tras chocar ebrio, huir y denunciar falso robo en Rancagua

En prisión preventiva quedó un exfuncionario de Carabineros tras protagonizar un grave accidente de tránsito en Rancagua, Región de O’Higgins, mientras conducía en estado de ebriedad, huir del lugar y posteriormente intentar encubrir su responsabilidad denunciando el robo del vehículo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes, cerca de las 6.40 horas, cuando el imputado no respetó un semáforo en la intersección de Brasil con Rubio, colisionando a otro automóvil.

A raíz del impacto, el conductor afectado resultó con lesiones de carácter grave y debió ser trasladado a la Clínica Fusat para recibir atención médica.

Tras el choque el entonces uniformado abandonó el lugar del accidente, para posteriormente, presentar una denuncia por el supuesto robo de su automóvil, versión que fue descartada tras las diligencias policiales que lograron establecer su participación directa en los hechos.

El examen de alcoholemia practicado al imputado arrojó 0,85 gramos de alcohol por litro de sangre, confirmando que conducía bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Por lo anterior, el exfuncionario fue formalizado por los delitos de manejo en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves, huir del lugar del accidente y obstrucción a la investigación, decretándose su prisión preventiva por considerarse un peligro para la seguridad de la sociedad, y se fijó un plazo de 45 días para sustentar la investigación.

Expulsión de la institución

Tras conocerse el caso, desde la Prefectura Cachapoal de Carabineros confirmaron la desvinculación del funcionario y el inicio de un proceso administrativo interno.

A través de un comunicado, la institución señaló que “todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público y, en paralelo, se instruyó un sumario administrativo”, reforzando además su postura frente a este tipo de conductas.

“Reafirmamos nuestra política de tolerancia cero ante cualquier acto que vulnere la ley, ponga en riesgo la integridad de las personas o debilite la confianza pública”, indicaron.