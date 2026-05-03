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    Incendio afecta a edificio en el centro de Valparaíso: tres personas fueron rescatadas

    El siniestro se declaró en horas de esta tarde en una propiedad ubicada cerca de la Plaza Victoria del puerto.

    Por 
    Lya Rosen
    Incendio en edificio del centro de Valparaíso. Imagen redes sociales.

    Tres personas debieron ser rescatadas luego de que este sábado se declarara un incendio estructural en el centro de Valparaíso, específicamente en un edificio ubicado en la intersección de las calles Edwards e Independencia, cerca de la Plaza Victoria.

    El siniestro, que comenzó alrededor de las 17.00 horas, fue combatido en un primer momento por diez carros bomba y tres vehículos de apoyo logístico, según informó el cuerpo de Bomberos de la ciudad en su cuenta en X, donde alertó además de los cortes de tránsito en el lugar.

    Al caer la noche, cuando el incendio ya había sido controlado, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Patricio Lara, entregó detalles del trabajo desplegado, informando que fueron finalmente 12 compañías las que concurrieron al lugar y tres las personas evacuadas.

    Los primeros recursos que llegaron al lugar pudieron rescatar a tres personas que estaban en la parte superior, el tercer piso principalmente, dado a que es una edificación mixta, donde el primer piso tiene una edificación comercial. El segundo, tercer y cuarto piso, aparentemente, tiene un uso de residencial u hospedaje en este caso”, informó Lara en un punto de prensa.

    Para luego apuntar que hasta el momento no habrían personas desaparecidas. “Bomberos de Valparaíso (...) hizo una búsqueda primaria, logró rescatar a estas tres personas que comenté anteriormente, y de momento no hemos tenido información que haya alguna persona que esté desaparecida o que no haya sido habida desde el interior de la propiedad”, señaló el comandante.

    El cuerpo de Bomberos porteño además dio a conocer que uno de los rescatados resultó con lesiones de gravedad y otro con heridas leves tras una caída de altura, según consignó 24 Horas.

    En el lugar también trabajó personal del SAMU, Carabineros, patrullas de seguridad y equipos de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (DGRD) local.

    Más sobre:ValparaísoIncendioBomberos de ValparaísoPlaza VictoriaRescatadosNacional

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