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    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer

    “Nos gustaría ver una mejor representación geográfica y, si fuera una mujer después de tantos años, China lo acogería favorablemente”, afirmó.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer UNITED NATIONS

    El embajador de la República Popular China ante las Naciones Unidas, Fu Cong, respaldó este viernes que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sea dirigida por una mujer, en medio de la candidatura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.

    En un punto de prensa, Cong sostuvo que el próximo secretario general deberá reforzar el pilar del desarrollo y multilateralismo dentro del sistema de Naciones Unidas. “Nos gustaría ver una mejor representación geográfica y, si fuera una mujer después de tantos años, China lo acogería favorablemente”, afirmó.

    La postura del embajador chino se da en medio de una serie de respaldos de lideres alrededor del mundo en torno a la figura de Bachelet. Esto a poco más de un mes desde que el gobierno del Presidente José Antonio Kast informara que no apoyará la postulación de la exmandataria.

    Cong sostuvo, además, que el encargado de dirigir la ONU debe estar “firmemente comprometido con el multilateralismo” y “no estar excesivamente alineado con las políticas de una única superpotencia”, en referencia a Estados Unidos.

    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer en medio de candidatura de Bachelet

    El embajador de la potencia asiática sostuvo que el sistema multilateral atraviesa “un momento delicado” y que la ONU necesita “apoyo político y financiero para cumplir su mandato”.

    Bachelet, quien recientemente presentó su candidatura ante el pleno de Naciones Unidas en Nueva York, cuenta con el apoyo de México y Brasil.

    En tanto, Michelle Bachelet, Rafael Grossi, Macky Sall y Rebeca Grynspan son los cuatro nombres que disputan la carrera para suceder al portugués Antonio Guterres el próximo noviembre.

    Embajador de China en Naciones Unidas respalda que la ONU sea liderada por una mujer en medio de candidatura de Bachelet
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