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    Crece el interés por el Mundial de Vóleibol Femenino Sub 17: ya lleva casi 8 mil entradas vendidas

    La cita ha despertado una rápida demanda de boletos, a tres meses del inicio del certamen que se disputará en Santiago, San Felipe y Los Andes.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    El Mundial Sub 17 despierta el interés en el público. Foto: IND.

    Las entradas para el Mundial Vóleibol Piso Femenino Sub 17 ya están disponibles a través de Ticketpro, en medio de un sostenido interés del público que ha impulsado la venta de más de 7.900 tickets a poco más de tres meses del inicio del torneo.

    El campeonato, que se disputará entre el 6 y el 16 de agosto en Santiago, Los Andes y San Felipe, reunirá a las futuras figuras del vóleibol mundial y ya muestra un alto ritmo de demanda, especialmente en los recintos del Parque Estadio Nacional.

    En cuanto a los valores, las entradas para el Estadio Nacional fluctúan entre $ 4.600 (fase inicial), $ 6.720 (semifinales) y $ 8.960 (finales), mientras que en Los Andes y San Felipe tendrán un valor único de $ 4.600 durante todo el torneo.

    Tras el proceso de preventa, la venta general ya se encuentra disponible, permitiendo a los aficionados asegurar su presencia en un evento que proyecta alta convocatoria, considerando el interés sostenido y la capacidad limitada de los recintos.

    Desde la organización reiteraron el llamado a adquirir los tickets con anticipación a través de Ticketpro, ante la posibilidad de que las jornadas más demandadas agoten rápidamente sus localidades.

    Chile se prepara así para recibir una cita inédita del vóleibol formativo mundial, en la que la selección nacional será protagonista jugando como local.

    Los recintos presentan este avance significativo en sus ventas:

    Centro de Deportes Colectivos-Estadio Nacional

    Aforo: 2.308 por jornada

    Entradas vendidas: 4.276

    Centro de Deportes de Combate-Estadio Nacional

    Aforo: 1.000 por jornada

    Entradas vendidas: 1.608

    Gimnasio Liceo Mixto Los Andes

    Aforo: 800 por jornada

    Entradas vendidas: 375

    •Gimnasio Liceo Mixto San Felipe

    Aforo: 1.102 por jornada

    Entradas vendidas: 1.686

    Más sobre:VóleibolMundial Sub 17San FelipeLos AndesSantiagoChile

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