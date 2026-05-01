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    Nacional

    Agencia Nacional de Ciberseguridad indaga “presunta actividad maliciosa” que involucraría datos de servicios públicos

    La situación también involucraría datos de operadores de telecomunicaciones.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Referencial.

    La Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) informó que está indagando “presunta actividad maliciosa” que involucraría datos de operadores de telecomunicaciones y servicios públicos.

    A través de un comunicado, señalaron que en las últimas 48 horas se han recibido reportes de fuentes de inteligencia de ciberseguridad que han apuntado la presunta actividad maliciosa.

    "La ANCI está trabajando coordinadamente con las instituciones involucradas (tanto públicas como privadas) para verificar la veracidad de las afirmaciones realizadas y, en caso de corresponder, adoptar las medidas pertinentes", sostuvieron.

    En esa línea, enfatizaron que hasta ahora no se ha podido corroborar la autenticidad ni el alcance de la información que supuestamente habría sido comprometida.

    Las instituciones contactadas por la ANCI han colaborado activamente con las investigaciones en curso y han adoptado medidas preventivas de seguridad adicionales, independientemente de la veracidad de dichos reportes”, sumaron.

    Recomendaciones a la ciudadanía

    La ANCI llamó a la ciudadanía a actuar con precaución ante los reportes, por lo que también enfatizó el llamado a estar atentos respecto a tres ítems.

    • Intentos de phishing a través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas que soliciten información personal, credenciales o que incluyan enlaces no solicitados.
    • No compartir información sensible en respuesta a comunicaciones no solicitadas, independientemente de si hay legitimidad en la apariencia.
    • Actualizar contraseñas que se crea que pueden haber sido filtradas, sobre todo las asociadas a cuentas importantes como banco o mails.

    “La ANCI continuará monitoreando la situación e informará a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante a través de sus canales oficiales”, cerraron.

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    Más sobre:ANCICiberataqueAgencia Nacional de Ciberseguridad

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