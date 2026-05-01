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    Dos fallecidos y un herido grave deja volcamiento de embarcación en la desembocadura del río Toltén

    Autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate en la costa de La Araucanía, donde condiciones aparentemente favorables contrastaron con la fuerza de las corrientes en el sector del accidente.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una tragedia se registró la tarde de este viernes en la Región de La Araucanía, luego que una embarcación menor tipo zodiac se volcara en la desembocadura del río Toltén, en el sector de Caleta La Barra, comuna de Toltén, dejando un saldo de dos personas fallecidas y una tercera en estado grave.

    De acuerdo con información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el accidente ocurrió alrededor de las 14.30 horas, cuando tres personas que se desplazaban en el bote fueron afectadas por causas que aún se investigan, provocando el volcamiento de la embarcación en una zona caracterizada por intensas corrientes.

    La emergencia fue reportada inicialmente por Bomberos y equipos municipales de gestión de riesgo, lo que permitió activar rápidamente un operativo coordinado con Carabineros.

    “Se realizaron todas las coordinaciones con helicópteros de Carabineros, más personal del GOPE que concurre al lugar. Efectivamente, una persona fue rescatada con hipotermia grave y derivada al hospital de Toltén; en este momento está siendo estabilizada para ser trasladada al hospital de Pitrufquén, de mayor complejidad”, detalló el director regional de Senapred en La Araucanía, Ian Gorayeb

    Respecto de las víctimas fatales, se informó que una de ellas falleció en tierra pese a los esfuerzos de reanimación, mientras que la tercera persona fue recuperada sin vida desde el agua por personal especializado.

    “Los buzos enfrentaron dificultades para operar debido a las corrientes, lo que aumentó la complejidad del rescate”, añadió.

    Hasta ahora no se ha confirmado la identidad de las víctimas, aunque preliminarmente se informó que las tres personas serían oriundas de la ciudad de Temuco.

    Los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público, que instruirá las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

    Más sobre:AccidenteTolténRegión de La AraucaníaCaleta La BarraFallecidosSenapredNacional

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