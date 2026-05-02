EE.UU. anuncia que retirará 5.000 soldados de Alemania en medio de disputa entre Trump y Merz

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció este viernes que planea retirar 5.000 soldados de Alemania en los próximos 6 a 12 meses, en medio de una disputa entre el presidente estadounidense Donald Trump y el canciller alemán Friedrich Merz sobre la guerra con Irán.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, declaró que la decisión “se produce tras una revisión exhaustiva del despliegue de fuerzas del Departamento en Europa y responde a las necesidades y condiciones del teatro de operaciones”.

“Prevemos que la retirada se complete en los próximos seis a doce meses” , detalló Parnell en un comunicado, añadiendo que la orden provenía del Secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La resolución se conoce solo un día después de que el mandatario estadounidense criticara a Merz, luego de que este último sugiriera que Estados Unidos había sido “humillado” por los negociadores iraníes.

Friedrich Merz y Donald Trump. Imagen @_FriedrichMerz en X.

Trump señaló el jueves, en publicaciones en redes sociales y durante un evento en la Oficina Oval, que el jefe de Gobierno alemán estaba “haciendo un trabajo terrible” con su propio país y que debería dedicar “menos tiempo a interferir” en los esfuerzos de Washington para abordar “la amenaza nuclear de Irán”.

Para luego también proponer que se deberían retirar las tropas estadounidenses desde Italia y España.

A principios de esta semana, el inquilino de la Casa Blanca ya había advertido que su Gobierno estaba evaluando una posible reducción de su presencia militar en suelo germano, en medio de una división dentro de la OTAN sobre su operación contra Teherán.

Cabe agregar que Washington mantiene una importante presencia militar en Alemania, con más de 36.000 soldados en servicio activo destinados en bases por todo el país hasta diciembre pasado, según BBC.

Muchos están destinados a la base aérea de Ramstein, en las afueras de la ciudad de Kaiserslautern, al suroeste de Alemania, que funciona como eje de la Fuerza Aérea estadounidense en el Viejo Continente.

En Baviera, en tanto, Grafenwöhr constituye el mayor campo de entrenamiento de EE.UU. en Europa, mientras que en Stuttgart se concentran cuarteles de mando con infraestructura estratégica de alto nivel.

A ello se suman otras instalaciones aéreas y logísticas repartidas por el país centroeuropeo, como consignó El País.

Esto hace que el despliegue militar norteamericano en territorio alemán sea el mayor en Europa, ya que en Italia mantiene unos 12.000 soldados y en Reino Unido otros 10.000.

Las controvertidas opiniones de Merz

A principios de esta semana, el canciller alemán, en conversación con estudiantes universitarios, dijo que “los estadounidenses claramente no tienen una estrategia” y que no podía ver “qué salida estratégica” podrían elegir.

“Los iraníes son obviamente muy hábiles negociando, o mejor dicho, muy hábiles para no negociar, permitiendo que los estadounidenses viajen a Islamabad y luego se marchen sin obtener ningún resultado” , argumentó Merz.

De la misma forma, aseguró que la “nación entera” estaba siendo “humillada” por los dirigentes iraníes.

En respuesta, Trump recurrió a su plataforma Truth Social, donde apuntó que el líder germano pensaba que “estaba bien que Irán tuviera un arma nuclear” y que “no sabe de lo que está hablando”.

“¡No es de extrañar que a Alemania le esté yendo tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!”, decía la publicación.