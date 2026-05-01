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    Presidente de la CUT dice que el gobierno de Kast “va en caída libre” en sus tres principales promesas

    José Manuel Díaz criticó el recorte del gasto público de 3%, ya que está afectando el gasto social". Asimismo, llamó a la unidad de la oposición y rindió un homenaje al secretario general del PS, Camilo Escalona.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Santiago 1 de mayo 2026. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convoca a la tradicional marcha del Dia Internacional del Trabajador y Trabajadora. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Poco más de 30 minutos se extendió el discurso del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, para conmemorar el día del trabajador.

    En sus principales mensajes calificó como de “ultraderecha” el gobierno de José Antonio Kast, pero a la vez hizo un llamado a reconquistar los votos de los trabajadores que votaron por el actual mandatario.

    “Es un gobierno democrático, donde más de 7 millones de trabajadores votaron por ellos y tenemos que ir a buscar esos votos, a concientizarlos, a conversar con ellos. Hay que salir a las juntas de vecino, los clubes deportivos”. planteó.

    El presidente de la multisindical criticó, además el recorte del 3% del gasto público. “Tenemos un gobierno que ha limitado los derechos sociales al hacer una rebaja del 3%. Esa es una rebaja que lo rechazamos tajantemente. Ese ajuste no tiene que ir a costa de los y las trabajadoras del sector público”.

    Asimismo, expresó que “este gobierno es indolente, porque su gabinete está conformado por gerentes y no comprendes que el Estado es una institución de bienestar, de compromiso con la ciudadanía, de solidaridad, de que tiene que ir a apoyar a los que más lo necesitan”.

    FOTO: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    También hicieron un llamado a los partidos de oposición a que “generen unidad” para avanzar de manera cohesionada.

    Durante su discurso, el presidente de la CUT afirmó que este gobierno va “en caída libre”, citando los resultados de la última encuesta Cadem. “Ayer salió la encuesta Cadem y le quiero decir que las tres promesas que llegó al gobierno el presidente Kast han bajado en una adhesión. La migración regular a menos del 30%. La expectativa del crecimiento y de empleo bajó a menos del 30%. Y el término de la delincuencia bajó al menos del 30%”, expresó.

    Santiago 1 de mayo 2026. La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, convoca a la tradicional marcha del Dia Internacional del Trabajador y Trabajadora. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En ese mismo tema, afirmó que “este gobierno, compañero y compañera, debemos tomar el curso de lo que está pasando, porque la decepción de quienes votaron por este gobierno también tiene que tener la voz firme nuestra de esperanza y convicciones. Hay que salir a convencer, compañeros. No solamente criticar al gobierno, hay que ir a convencer a aquellos que lo apoyaron”.

    Hacia el final de su discurso rindió un homenaje al exsenador y secretario general del PS, Camilo Escalona, quien atraviesa un cáncer a la próstata, el que le fue diagnosticado en 2024.

    “Compañero Camilo Escalona Medina lo necesita el sindicalismo, lo necesita la izquierda, lo necesita el pueblo de Chile. Reciba el abrazo fraternal y vuelva pronto a la lucha política”, afirmó.

    Más sobre:CUT1 de mayoCentral Unitaria de Trabajadores

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