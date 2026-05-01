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    Se retira un histórico: el japonés Kei Nishikori se despide del tenis a los 36 años

    Durante su carrera el asiático marcó hitos importantes para el tenis de su país. En los últimos años las lesiones no lo dejaron tener regularidad.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    El japonés Kei Nishikori se despide del tenis a los 36 años

    El mundo del tenis despide la carrera de un histórico. Este jueves Kei Nishikori anunció su retiro de la actividad a los 36 años. La noticia la comunicó a través de sus redes sociales, luego de una serie de lesiones que sufrió en los últimos años.

    Cabe destacar que el nacido en Matsue marcó hitos importantes para el tenis de su país y el continente. En 2014 se convirtió en el primer hombre asiático en llegar a la final de un torneo Grand Slam, en el US Open 2014. Además, obtuvo medalla de bronce el Río 2016, luego de vencer en una emocionante definición nada menos que a Rafa Nadal. Su mejor ranking fue número 4, específicamente en marzo de 2015. Es la mejor posición de un tenista japonés en la ATP.

    En el posteo que escribió en redes sociales tuvo emotivas palabras para sus fanáticos y quienes lo rodean: “Alcanzar el circuito ATP y mantenerme en el top 10 me hace sentir muy orgulloso. Tanto si gané como si perdí, sentir el ambiente de los estadios llenos es inigualable”.

    El japonés Kei Nishikori se despide del tenis a los 36 años

    Lamentablemente, este año las lesiones tampoco le dejaron tener demasiada continuidad. Por ejemplo, en enero se perdió el Abierto de Australia por dolor en el hombro derecho. También abordó este tema: “He tenido que luchar contra la frustración y la ansiedad provocadas por las lesiones que me apartaron del tenis en varias ocasiones. Pero mi amor por este deporte y la creencia de que podía mejorar me hicieron volver a la cancha. Todo esto me enriqueció y moldeó mi vida”.

    “Estoy muy agradecido de mi familia y de todos los que me apoyaron en todo momento. Mirando hacia atrás en todo este recorrido, puedo decir con orgullo que lo di todo. Estoy realmente feliz de haber recorrido este camino”, concluyó Nishikori.

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