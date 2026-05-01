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    1 de mayo en Valparaíso: autoridades critican medidas de megarreforma y piden avanzar en proyectos sobre trabajo

    La convocatoria comenzó a las 11 de la mañana desde la Plaza Sotomayor, en que parlamentarios y gobernantes pusieron en la palestra la importancia de iniciativas como el aumento del sueldo mínimo y la Sala Cuna Universal.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    FOTO: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    Este 1 de mayo en varias regiones del país se están llevando a cabo movilizaciones con motivo de la conmemoración del Día del Trabajador.

    En la región de Valparaíso la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) comenzó a las 11.00 horas desde la Plaza Sotomayor, momento en que diversas autoridades se unieron a la caminata desde donde compartieron sus críticas respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno y en que repitieron la importancia de impulsar proyectos como el aumento del sueldo mínimo y sala cuna universal.

    El diputado Luis Cuello del Partido Comunista, dijo que “estamos enfrentando un gobierno antitrabajador, un gobierno antipobre que quiere arrebatarle los derechos sociales a la gente para entregarle más riquezas a las grandes empresas, para entregarle más riquezas e incluso a ministros de Estado que están promoviendo leyes que son contrarias al interés de la gente, al interés nacional”.

    La senadora Karol Cariola del mismo partido, dijo que durante los últimos días “se ha puesto en tela de juicio la implementación de las 40 horas. Se relativizó la negociación entre el trabajador y el empleador con un subterfugio absolutamente mañoso. Hoy día se busca retroceder en cuestiones concretas respecto de la recaudación fiscal, bajándole el impuesto a los más ricos de nuestro país sin querer negociar el salario mínimo con los trabajadores públicos”.

    “Realmente, esta es una situación muy compleja, y, evidentemente, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país no lo pueden dejar pasar. Yo creo que el gobierno de José Antonio Kast le dio la espalda a los trabajadores de Chile. Le vuelve a dar la espalda cuando reducen presupuesto o plantean reducir presupuesto en derechos sociales”.

    FOTO: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    El senador Diego Ibáñez del Frente Amplio quien también participó de la marcha señaló que “le exigimos al Gobierno llegar a acuerdo con los trabajadores para reajustar el salario mínimo por sobre el IPC, dado que el bencinazo ha aumentado el costo de la vida y eso implica un reajuste para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.

    Además, añadió que espera que “también que se llegue a un acuerdo en el proyecto de Sala Cuna para que las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral sin ser discriminadas por ser madres y tampoco por el hecho de trabajar en una empresa de menor tamaño”.

    Durante esta movilización, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca también se refirió a los anuncios hechos por el Ejecutivo en los últimos días y dijo que “es un gobierno que ha adoptado medidas que van en contra de los trabajadores. Este intento de terminar con más de 132 programas sociales, el haber modificado el mecanismo de estabilización de los precios del combustible le ha encarecido la vida a todas y a todos. Son medidas que atentan directamente contra las familias más humildes de nuestro país, de nuestra región”.

    “Y por tanto tengo la impresión de que hoy día se intentan socializar las pérdidas y privatizar las utilidades de quienes hoy día controlan el Estado, pero controlan el Estado para su beneficio”, indicó también Mundaca.

    Más sobre:ValparaísoDía del TrabajadorCUTLuis CuelloKarol CariolaDiego IbáñezRodrigo Mondaca

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