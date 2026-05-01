Tensión Poduje-Núñez: Vodanovic acusa “vendettas privadas con recursos públicos” tras despidos en el Minvu

“Vendettas privadas con recursos públicos creo que no corresponden”, señaló la senadora Paulina Vodanovic (PS), en torno a los despidos de dos militantes de Renovación Nacional en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Esto, tras tensiones entre el cabecilla de esa cartera, Iván Poduje, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

Durante el pasado miércoles, Carlos Campo y Marcela Díaz, ambos miembros de RN, fueron desvinculados del Minvu luego de cuestionamientos de Núñez a la actitud de Poduje, quien catalogó como “locura” la Ley de Humedales Urbanos, promovida por el senador Alfonso de Urresti.

Asimismo, en conversación con Radio Infinita, el titular de Vivienda apuntó contra la presidenta del Senado. Poduje afirmó que le gustaría ver a Núñez mostrar preocupación por la falta de terrenos y los campamentos en Antofagasta, porque ahí no ve “a los parlamentarios con la piel sensible haciendo nada”.

En esta línea, Vodanovic declaró que “el ministro Poduje se cree dueño del ministerio y termina en sanción a la presidenta del Senado, la segunda autoridad de la República, echando trabajadores".

“Dónde está el interés del derecho de esos funcionarios públicos que acaban de ingresar y que el ministro Poduje le pone término al contrato, no porque sean malos funcionarios, sino porque fueron, aparentemente, recomendados por una senadora de la República que además es la presidenta del Senado“, cuestionó la timonel del PS.

Llamado al diálogo

Asimismo, la senadora se refirió a los posibles ajustes presupuestarios para 22 carteras que sugiere el oficio del ministerio de Hacienda, con miras al Presupuesto 2027.

“El tema de los recortes evidentemente afecta a la gente, aquí cuando hablamos de que va a haber menos recursos en vivienda, menos recursos en salud, menos recursos en distintos temas que son relevantes para la gente, es lo que nos ocupa y nos preocupa”, mencionó Vodanovic.

En esta línea, la presidenta del Partido Socialista afirmó que “el Presidente hoy día habló de diálogo y yo espero que el Gobierno le haga caso”, así hizo ahínco en sus expectativas de que el Ejecutivo se abra a las conversaciones.