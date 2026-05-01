SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Tensión Poduje-Núñez: Vodanovic acusa “vendettas privadas con recursos públicos” tras despidos en el Minvu

    La parlamentaria criticó las desvinculaciones y señaló que el titular de Vivienda "se cree dueño del ministerio".

    Por 
    Sofía Álvarez
    Tensión Poduje-Núñez: Vodanovic acusa “vendettas privadas con recursos públicos” tras despidos en el Minvu Dedvi Missene

    Vendettas privadas con recursos públicos creo que no corresponden”, señaló la senadora Paulina Vodanovic (PS), en torno a los despidos de dos militantes de Renovación Nacional en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Esto, tras tensiones entre el cabecilla de esa cartera, Iván Poduje, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN).

    Durante el pasado miércoles, Carlos Campo y Marcela Díaz, ambos miembros de RN, fueron desvinculados del Minvu luego de cuestionamientos de Núñez a la actitud de Poduje, quien catalogó como “locura” la Ley de Humedales Urbanos, promovida por el senador Alfonso de Urresti.

    Asimismo, en conversación con Radio Infinita, el titular de Vivienda apuntó contra la presidenta del Senado. Poduje afirmó que le gustaría ver a Núñez mostrar preocupación por la falta de terrenos y los campamentos en Antofagasta, porque ahí no ve “a los parlamentarios con la piel sensible haciendo nada”.

    En esta línea, Vodanovic declaró que “el ministro Poduje se cree dueño del ministerio y termina en sanción a la presidenta del Senado, la segunda autoridad de la República, echando trabajadores".

    “Dónde está el interés del derecho de esos funcionarios públicos que acaban de ingresar y que el ministro Poduje le pone término al contrato, no porque sean malos funcionarios, sino porque fueron, aparentemente, recomendados por una senadora de la República que además es la presidenta del Senado“, cuestionó la timonel del PS.

    Llamado al diálogo

    Asimismo, la senadora se refirió a los posibles ajustes presupuestarios para 22 carteras que sugiere el oficio del ministerio de Hacienda, con miras al Presupuesto 2027.

    “El tema de los recortes evidentemente afecta a la gente, aquí cuando hablamos de que va a haber menos recursos en vivienda, menos recursos en salud, menos recursos en distintos temas que son relevantes para la gente, es lo que nos ocupa y nos preocupa”, mencionó Vodanovic.

    En esta línea, la presidenta del Partido Socialista afirmó que “el Presidente hoy día habló de diálogo y yo espero que el Gobierno le haga caso”, así hizo ahínco en sus expectativas de que el Ejecutivo se abra a las conversaciones.

    Tensión Poduje-Núñez: Vodanovic acusa “vendettas privadas con recursos públicos” tras despidos en el Minvu DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Lee también:

    Más sobre:PodujePaulina NúñezPaulina VodanovicSenadoMinvu

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador

    Colegio de Profesores acusa “amenazas concretas” a derechos laborales por recortes presupuestarios del gobierno

    PC endurece críticas al gobierno en marcha del 1 de mayo: acusan “políticas de la crueldad” y retrocesos laborales

    Carabineros reporta incidentes en paralelo a la marcha por el Día del Trabajador en Santiago

    Detienen a hombre acusado de planear ataque contra la princesa Amalia de Países Bajos

    Figueroa (PC) presiona al gobierno por oficio de Hacienda y llama a retirarlo si no van a concretarse recortes

    Lo más leído

    1.
    Cadem: se desploman expectativas de la ciudadanía sobre el gobierno de Kast en seguridad, economía y migración

    Cadem: se desploman expectativas de la ciudadanía sobre el gobierno de Kast en seguridad, economía y migración

    2.
    Matthei afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet a la ONU: “Tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación”

    Matthei afirma que habría apoyado candidatura de Bachelet a la ONU: “Tiene la trayectoria, el merecimiento y la preparación”

    3.
    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    Presidente Kast advierte “emergencia laboral” por alto desempleo y llama a aislar a violentistas en el Día del Trabajador

    4.
    Poduje se opone a recortes sugeridos por Hacienda y lanza: “Yo tengo un solo jefe, el Presidente Kast. Quiroz es un ministro más”

    Poduje se opone a recortes sugeridos por Hacienda y lanza: “Yo tengo un solo jefe, el Presidente Kast. Quiroz es un ministro más”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago informa interrupción de servicio en algunas estaciones

    Marcha por el Día del Trabajador: Metro de Santiago informa interrupción de servicio en algunas estaciones

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Cortes de tránsito en Santiago centro por manifestaciones del Día del Trabajador

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 1 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador
    Chile

    FA acusa al gobierno de “recortar derechos sociales” y llama a la organización en el Día del Trabajador

    Colegio de Profesores acusa “amenazas concretas” a derechos laborales por recortes presupuestarios del gobierno

    PC endurece críticas al gobierno en marcha del 1 de mayo: acusan “políticas de la crueldad” y retrocesos laborales

    Ministro del Trabajo tras no llegar a acuerdo con la CUT por salario mínimo: “Ahora será el Congreso el que determine”
    Negocios

    Ministro del Trabajo tras no llegar a acuerdo con la CUT por salario mínimo: “Ahora será el Congreso el que determine”

    Susana Jiménez pide tramitar de Sala Cuna Universal y advierte dificultades por implementación de Ley Karin

    Ministro Rau anuncia que presentarán indicaciones a proyecto de Sala Cuna Universal a mediados de junio

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos
    Tendencias

    Cómo se ve el retrato de Donald Trump en los nuevos pasaportes de Estados Unidos

    El 70% de las pymes en Chile no tiene medidas de ciberseguridad: por qué es importante actuar y cómo protegerse

    Soy científico de microbioma intestinal y esto es lo que quiero que comas todos los días

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al peruano Ignacio Buse por los cuartos de final del Challenger de Aix Provence
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta al peruano Ignacio Buse por los cuartos de final del Challenger de Aix Provence

    Luis Enrique arremete contra los críticos del 5-4 del PSG ante Bayern: “Una opinión de mierda no hay por qué respetarla”

    “Más competitivos que el Betis”: el nuevo ninguneo del plantel del Braga al equipo de Manuel Pellegrini

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?
    Tecnología

    Review Sony WH-1000XM6: ¿Valen la pena los nuevos reyes de la cancelación de ruido?

    Samsung lanza en San Pedro de Atacama su programa de innovación escolar en STEM

    Motorola lanza el Razr 70 Ultra: el nuevo plegable llega pronto a Chile con Snapdragon 8 Elite

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia documental sobre Gustavo Cerati y promete “descubrir al hombre detrás del artista”

    Más de 230 mil personas se reunieron en masivo concierto de 31 Minutos en el Zócalo de Ciudad de México

    Karol G se acerca a Falabella y suma una cuarta fecha en el Estadio Nacional

    Detienen a hombre acusado de planear ataque contra la princesa Amalia de Países Bajos
    Mundo

    Detienen a hombre acusado de planear ataque contra la princesa Amalia de Países Bajos

    Irán entrega a Pakistán nueva propuesta de negociación de paz con Estados Unidos

    Venezuela firma acuerdos energéticos con empresas de EE.UU. para impulsar producción de petróleo y gas

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?
    Paula

    ¿Qué significa que un niño sea oído en un juicio de familia?

    Papas rellenas de ricota y espinaca

    Hablemos de amor: las tres horas diarias con mis hijos