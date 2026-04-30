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    Presidentes de comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara tras reunirse con Quiroz: “Somos la garantía de que no se van a hacer recortes sociales”

    Los parlamentarios respaldaron la gestión del ministro de Hacienda, asegurando que se está revisando los gastos fiscales para “ordenar la casa".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    Los presidentes de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara de Diputados, Javier Macaya y Agustín Romero, se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para aclarar “el real alcance” del proyecto de ley denominado Plan Nacional de Reconstrucción.

    Dentro de ello, los parlamentarios respaldaron la gestión del secretario de Estado, asegurando que se está revisando los gastos fiscales para “ordenar la casa”. Inclusive, el senador Macaya planteó que “hay frases que han sido malintencionadamente sacadas de contexto”.

    Acá hay un gobierno y un ministro de Hacienda que está haciendo un trabajo bien importante de revisar peso por peso el estado de la hacienda pública, para que la plata le llegue a los chilenos, para que seamos capaces de que los beneficios sociales y en las materias más sensibles, listas de espera en salud, en seguridad, lo que significa obviamente la educación, no se vean alterados por el mal gasto público”, sostuvo el senador.

    Además, garantizó que “tampoco vamos a dar los votos para que se recorte gasto público en materias sensibles para los ciudadanos, como en pensiones, en salud, en alimentación de los niños y en educación”.

    Esa garantía la damos porque lo recibimos del ministro Quiroz, a quien respaldamos en la gestión de ordenar la casa que está haciendo, pero también porque votamos en el Congreso y como votamos en el Congreso, evidentemente nosotros somos la garantía de que no se van a hacer recortes sociales”, sentenció.

    Por su parte, el diputado Romero indicó que “hemos visto que durante años el Estado ha ido engordando y se está gastando mal la plata y lo que está pidiendo hoy día el ministro simplemente es decirle a cada ministro que al momento de que reformule su presupuesto, primero considere el gasto fiscal, considere y justifique que se está gastando bien”.

    Asimismo, el parlamentario reiteró respecto a la tramitación de la megarreforma que “por la urgencia que tiene y por la decisión que tomó la mesa y la Cámara, que yo pensé que iba a ser totalmente tramitada por la comisión de Hacienda, yo voy a tener que adelantar la votación a por lo menos una semana y yo creo que deberíamos estar votando en general la próxima semana, jueves, viernes, a más tardar”.

    Más sobre:Javier MacayaAgustín RomeroJorge QuirozMegarreforma

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