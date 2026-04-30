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    El verdugo del Betis en la Europa League consigue una agónica victoria sobre Friburgo y da un paso hacia la final

    La conquista de Mario Dorgeles en los descuentos permitió el triunfo del Sporting Braga por 2-1 ante los alemanes. En la otra llave, Nottingham Forest ganó por la mínima a Aston Villa.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Sporting Braga dio el primer golpe ante Friburgo. FOTO: UEFA.

    Sporting Braga, el equipo portugués que goleó y eliminó al Betis en cuartos, dio un paso importante para meterse en la definición de la Europa League tras ganar 2-1 al Friburgo alemán en la ida de la ronda de semifinales, disputada en el país ibérico.

    Una jornada que empezó de manera auspiciosa para los lusitanos después de que el mediocampista turco Demir Teknaz abriera la cuenta, cuando solo se jugaban 8 minutos de partido.

    Sin embargo, el equipo sorpresa de la Bundesliga germana no demoró en emparejar la serie. Pasado el primer cuarto de hora, el extremo teutón Vincenzo Grifo colocó el 1-1.

    A pocos instantes del descanso, el volante hispano-uruguayo Rodrigo Zalazar falló un lanzamiento penal para los lusitanos. Sin embargo, ario Dorgeles consiguió el 2-1 definitivo en el segundo minuto del tiempo agregado.

    En la otra semifinal, disputada entre dos equipos de la Premier League de Inglaterra, el local Nottingham Forest -escuadra complicada con el descenso a cuatro fechas del final- sacó una mínima ventaja tras vencer por la cuenta mínima al Aston Villa.

    Tras un primer tiempo sin goles, en el que los visitantes tuvieron al menos un par de ocasiones claras para abrir la cuenta, el cuadro de los Tricky Trees consiguió sacar la diferencia bien entrada la segunda etapa.

    A los 68 minutos, una torpe mano de Lucas Digne terminó en penal, después de que el jugador de la escuadra de Birmingham pensaba que la pelota se iba y realizó un movimiento con ambos brazos.

    Tras el análisis del árbitro portugués Joao Pinheiro con las imágenes del VAR se sentenció el cobro. El neozelandés Chris Wood no falló ante la presencia del meta Dibu Martínez y puso la única cifra del duelo. Victoria por la mínima que deja todo abierto para el duelo de vuelta el próximo jueves 7 de mayo, en Birmigham.

    También en Conference

    El tercer torneo europeo en importancia también vivió la jornada de ida en la ronda de ida de los mejores cuatro equipos. El gran ganador en esta instancia fue otro equipo británico, el Crystal Palace de Londres.

    Las Águilas viajaron hasta Breslavia, Polonia para sacar una ventaja de 3-1 ante los ucranianos del Shakhtar Donetsk, que hacen de local en ese país limítrofe debido a la ocupación rusa en ese país de Europa Oriental.

    En Madrid, el modesto anfitrión de Rayo Vallecano sacó una ventaja de 1-0 ante el Racing de Estrasburgo francés y dejó todo abierto para la revancha del jueves 7 de mayo.

    Más sobre:FútbolEuropa LeagueFriburgoSporting Braga

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