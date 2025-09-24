SUSCRÍBETE
El Deportivo

En Inglaterra apuntan a Dibu Martínez como uno de los causantes de la profunda crisis del Aston Villa

La fallida venta del arquero argentino, en agosto pasado, aumentó el ruido en la interna del equipo de Birmingham que todavía no gana un partido en cinco fechas.

Rodrigo FuentealbaPor 
Rodrigo Fuentealba
Emiliano Martínez está en el ojo de la tormenta del Aston Villa. Stephanie Lecocq

Aston Villa está sumido en una profunda crisis. El equipo inglés fue activo animador de la Liga Premier en la pasada temporada, pero en la actual campaña todavía no consigue un solo triunfo en cinco jornadas.

Trance que quedó más que patente tras el último empate 1-1, conseguido en casa del recién ascendido Sunderland. Consumada la igualdad, el técnico español Unai Emery cargó fuerte contra sus dirigidos por el pobre resultado.

“Cuando jugamos aquí, tenemos que luchar en todos los duelos… no lo hicimos en todos. Vi el gol que nos marcaron y nos quedamos estáticos, fuimos negligentes”, aseguró el DT en tono muy subido.

Palabras que, seguramente, traerán consecuencias en la interna del equipo villano. Así lo deja entrever el exportero irlandés Shay Given, histórico de la escuadra de Birmingham.

“Es preocupante que Unai Emery llamara negligentes a sus jugadores. Es un riesgo cuando se critica a los jugadores en público. Puedes decir eso a puerta cerrada, que no es aceptable, que no es suficiente, que eres un vago. Pero cuando lo dices en la prensa, los jugadores pueden malinterpretarlo”, afirmó el exportero.

Situación que también salpica al plano dirigencial. Monchi, presidente de operaciones futbolísticas del Aston Villa, está a punto de dejar el club. Según el diario The Guardian, el exarquero desea regresar a España.

Lo cierto es que el exdirector deportivo del Sevilla y de la Roma encontró muchas dificultades para conseguir jugadores debido a las regulaciones financieras impuestas por la Premier League y la UEFA. En julio, el Villa fue multado con casi 12 millones de dólares por el organismo rector del fútbol europeo por violar reglas en contrataciones.

El factor Dibu

La interna en el camarín tampoco es la mejor en este inicio de campaña. Escenario en el que la actitud del arquero Emiliano Martínez, uno de los máximos referentes del plantel, ha incrementado el ruido.

Durante el último día de transferencias, el 1 de septiembre pasado, el Dibu esperaba el llamado de Manchester United que nunca llegó. Entonces, los fanáticos se preguntaban cuánto tiempo tardaría el argentino en regresar al equipo.

En enero se produjo un contacto entre los representantes de Martínez y el gigante de Old Trafford. Cuatro meses más tarde, el campeón del mundo con Argentina se despidió de los aficionados en el último partido como local.

Pero el United solo realizó una solicitud de préstamo, situación rechazada por Aston Villa. Entre tiras y afloja, el arquero se perdió los tres primeros enfrentamientos de su equipo, lo que encendió aún más los cuestionamientos.

Mientras, el elenco de Birmingham debió echar pie atrás a la contratación del neerlandés Mark Flekken, quien llegaba desde Bayer Leverkusen. Los medios británicos aseguran que la ausencia de uno de los referentes hizo perder estabilidad al plantel. La misma que no puede volver a conseguir con la posibilidad cierta de que el transandino de 33 años amenace con marcharse en el mercado de enero.

FútbolAston VillaPremier LeagueEmiliano Dibu Martínez

