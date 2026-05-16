Detienen a tres personas por robo de vehículo en Talagante: delincuentes subieron a dos niños al auto con que huyeron por Ruta 78

Carabineros detuvo a tres personas este viernes luego del robo del vehículo a un conductor, ocurrido en la comuna de Talagante, en la zona surponiente de la Región Metropolitana y que derivó en una persecución policial por la Ruta 78.

El hecho ocurrió alrededor de las 16.45 horas, cuando la víctima del robo con violencia fue abordada en un local de comida de la calle Bernardo O’Higgins por desconocidos que lo agredieron e intimidaron con una aparente arma de fuego para robar su auto y distintas pertenencias.

Lo anterior fue denunciado a Carabineros de la 23° Comisaría de Talagante, quienes iniciaron diligencias para dar con el paradero de los delincuentes.

El mayor Claudio Albanés, aseguró que fue junto a personal municipal de seguridad, con quienes se inició un seguimiento controlado por la autopista en dirección a Santiago.

Sin embargo, “específicamente a la altura del kilómetro 05, el conductor del móvil pierde el control y chocan con una barrera de contención, logrando la detención de dos individuos adultos, una mujer y un hombre, ambos con amplio prontuario policial, y a su vez una adolescente de 14 años", relató Albanés.

Al respecto, el policía afirmó que a la hora de las detenciones, se halló en el interior del auto a dos menores de edad, de 5 y 7 años, hijos de la mujer detenida, los que posteriormente fueron entregados a un adulto responsable.

Sobre la dinámica del hecho, el policía indicó que “el robo lo realiza la madre de los menores en conjunto con un hombre adulto. Conforme a la dinámica de los hechos y la evidencia levantada en el sitio del suceso, los menores son subidos posteriormente al hecho, unas calles más allá”.

Los aprehendidos fueron identificados como V.F.Y.F., chilena, con antecedentes policiales, mayor de edad; P.S.G, chileno, con también con antecedentes y S.U.Y, chilena, 14 años.

Respecto a los adultos, la Fiscalía Local de Talagante dispuso que este sábado pasen a control de detención.