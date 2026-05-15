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    Cortes han declarado inadmisibles cerca del 74% de los recursos de protección presentados contra Tesorería por deudas CAE

    De cerca de 2000 acciones, las que fueron acogidas a trámite son 236.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Tesorería General de la República (TGR) destacó los resultados obtenidos en las gestiones judiciales realizadas ante los tribunales, en el marco de los recursos de protección presentados por deudores vinculados al Crédito con Aval del Estado (CAE).

    Según reportaron, de los 1.968 recursos de protección que se presentaron en contra de sus acciones de cobranza, 1.453 fueron declarados inadmisibles por las distintas cortes de apelaciones del país, cifra que corresponde a cerca del 74% del total de acciones ingresadas

    A la fecha, solo 236 recursos fueron declarados admisibles, precisaron.

    Desde la institución señalaron que estos resultados reflejan la solidez jurídica de las actuaciones de la Tesorería General de la República en materia de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior.

    Asimismo, la Tesorería informó que la Corte Suprema ya declaró inadmisibles más de 250 recursos de protección, reforzando el criterio sostenido mayoritariamente por los tribunales de alzada.

    Entre las cortes de apelaciones que registraron el mayor número de declaraciones de inadmisibilidad destacan Santiago, con 569 casos; San Miguel, con 197; Concepción, con 146; y Rancagua, con 58 resoluciones en esa línea.

    Respecto de los recursos que sí fueron declarados admisibles, destacan los tribunales de alzada de Talca, con 102 casos; Valparaíso, con 99; La Serena, con 24; y Arica, con siete.

    De acuerdo a un cruce de datos hecho por la TGR, reportado en marzo por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, existen “1.800 personas en Chile morosas del CAE que tienen sueldos brutos por arriba de 5 millones de pesos mensuales y suman en total una deuda no pagada del fisco de 20 millones de dólares”.

    Corresponde a 800 millones de dólares la deuda total de las personas que ganan más de 1,5 millones de pesos brutos al mes y que adeudan pagos del crédito con garantía estatal.

    Los dineros adeudados al Estado por el crédito se estiman en 4 billones de pesos.

    Más sobre:CAECorte SupremaJudicialEducaciónTGRTesoreríaJorge Quiroz

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