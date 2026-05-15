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    CNC realizó su asamblea anual de socios y elección de nuevos consejeros

    La instancia reunió a dirigentes gremiales de todo el país para abordar los principales desafíos del comercio, los servicios y el turismo, además de revisar la gestión institucional.

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    Pulso de La Tercera
    Junta anual de socios de la CNC

    La Cámara Nacional de Comercio (CNC) realizó su asamblea ordinaria anual de socios 2026 en Santiago, instancia que reunió a dirigentes gremiales de todo el país para abordar los principales desafíos del comercio, los servicios y el turismo, además de revisar la gestión institucional y efectuar las elecciones correspondientes al período 2026-2028.

    En un comunicado el gremio señaló que la jornada se inició con una exposición del ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien abordó las principales prioridades de la agenda legislativa del gobierno del presidente José Antonio Kast y los desafíos de la relación entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector privado.

    Durante su intervención, el ministro enfatizó que la creación de empleo será uno de los ejes centrales del proyecto de Reconstrucción Nacional y de la agenda económica impulsada por el Ejecutivo. “Cuando las sociedades tienen mayores niveles de empleo hay más tranquilidad y mejores perspectivas de futuro”, sostuvo.

    Añadió que las altas tasas de desempleo y el crecimiento de la informalidad representan hoy uno de los principales desafíos del país.

    En esa línea, explicó que el gobierno busca implementar un paquete de medidas orientadas a dinamizar la economía, recuperar la competitividad tributaria y generar empleos más estables y de calidad, especialmente considerando el avance tecnológico y el reemplazo de mano de obra en diversos sectores.

    Asimismo, destacó que el proyecto contempla reducir el impuesto de primera categoría al 23%, reintegrar el sistema tributario, establecer invariabilidad tributaria y generar mecanismos de apoyo a las pymes mediante créditos tributarios. “El desafío es grande. Necesitamos que las promesas de un mejor país se materialicen, recuperar el crecimiento y contar con los recursos necesarios para fortalecer áreas prioritarias como la seguridad y Carabineros”, señaló el secretario de Estado.

    Posteriormente, el presidente de la CNC, José Pakomio, presentó la cuenta anual del gremio correspondiente a 2025, destacando el trabajo realizado por la institución en materias de seguridad, comercio ilícito, empleo, reformas regulatorias y fortalecimiento gremial.

    En su intervención, Pakomio señaló que “sabemos que, en este último tiempo, los sectores que representamos han enfrentado una serie de desafíos que tienen el potencial de transformar aspectos relevantes de la vida de las personas. Por una parte, el tema laboral: cómo y en qué condiciones trabajamos y cómo deben darse esas relaciones laborales y por otro, los temas de seguridad, qué nuevas medidas debemos adoptar para no ser víctimas de la delincuencia, además de un sinfín de reformas y leyes que han significado que debamos estar disponibles con nuestros aportes para colaborar en su diseño e implementación”.

    Elecciones

    En la instancia, además, se efectuaron las elecciones de consejeros de libre elección y representantes de la zona norte, además de la ratificación de la Comisión Revisora de Cuentas.

    Como consejeros de libre elección fueron escogidos: Sara Adema, Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine, HYST; Martín Bresciani, Cámara de Comercio Automotriz de Chile, Cavem A.G; Alfred Budschitz, Emplea Chile; Gonzalo Errázuriz Asociación Gremial Marcas del Retail (MDR); Julián Flórez, Cámara Chileno Colombiana de Comercio; Laura Landeta, Cámara Regional del Comercio de Valparaíso; Ricardo Naser, Asociación Gremial para el Desarrollo del Barrio Meiggs; Enzo Parodi, Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (TUCHS); y Carlos Silva, Asociación Chilena de Casinos de Juego.

    En tanto en la zona norte los consejeros elegidos fueron: Alejandro Atan, Cámara de Turismo de Isla de Pascua A.G; María Carrasco, Cámara de Comercio, Industrias Servicios y Turismo de Iquique A.G; Sebastián Pino, CORPROA (Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama).

    Por su parte en la Comisión Revisora de Cuentas fueron elegidos: David Guiloff, Gabriela Clivio, Felipe Serrano, Cristián Reitze, y Elias Casanova.

    Más sobre:ComercioCNC

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