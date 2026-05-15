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    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    El cruce abre la acción de la Fecha 37 de la Premier League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com Servicios / La Tercera

    Aston Villa recibe a Liverpool durante este viernes, en un partido que abre la acción de la Fecha 37 de la Premier League, que está pronta a finalizar su temporada.

    Los locales llegan tras empatar a 2 con Burnley en el quinto puesto de la tabla, mientras que los Reds también igualaron a 1 con Chelsea y se mantienen un lugar más arriba en la clasificación.

    Cuándo juega Aston Villa vs. Liverpool

    El partido de Aston Villa contra Liverpool es este viernes 15 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el estadio Villa Park de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Aston Villa vs. Liverpool

    El partido de Aston Villa contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.

    Además, la Premier League tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueAston VillaLiverpoolAston Villa - LiverpoolDónde VerVer en vivoHorarioVer onlineVer en streamingQuién transmite

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