Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com

Aston Villa recibe a Liverpool durante este viernes, en un partido que abre la acción de la Fecha 37 de la Premier League, que está pronta a finalizar su temporada.

Los locales llegan tras empatar a 2 con Burnley en el quinto puesto de la tabla, mientras que los Reds también igualaron a 1 con Chelsea y se mantienen un lugar más arriba en la clasificación.

Cuándo juega Aston Villa vs. Liverpool

El partido de Aston Villa contra Liverpool es este viernes 15 de mayo, a las 15:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Villa Park de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Aston Villa vs. Liverpool

El partido de Aston Villa contra Liverpool se transmite en el canal ESPN .

Además, la Premier League tiene cobertura online en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.