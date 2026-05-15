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    Nublado y con probabilidad de lluvia: el tiempo hoy en la Región Metropolitana y la zona central

    ¿Lloverá en Santiago este viernes 15 de mayo? Revisa el pronóstico del tiempo para la RM y la zona central, con nubosidad, bajas temperaturas y posibles chubascos.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Nublado y con probabilidad de lluvia: el tiempo hoy en la Región Metropolitana y la zona central Tendencias / La Tercera

    Este viernes, 15 de mayo, será un día nublado en toda la Región Metropolitana. Desde la madrugada hasta la noche, un manto de nubes cubrirá el cielo, dejando una jornada otoñal y gris que contrastará con las hojas naranjas que comienzan a caerse de los árboles.

    El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que las máximas de este viernes rondarán entre los 16 y 21 °C, por lo que se espera una sensación fresca. Además, ya por la noche, las mínimas podrían caer hasta los 5 °C.

    Las nubes también afectarán a tres regiones de la zona central: Valparaíso, O’Higgins y Maule.

    Pero además de las nubes, existe la probabilidad de que algo de precipitaciones pueda caer en al menos dos regiones, incluida la RM.

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    Meteochile no muestra pronóstico de lluvias en el interior de la Región Metropolitana. Sin embargo, para este viernes 15, habrá chubascos de aguanieve y viento de hasta 40 km/h en la cordillera. Esta inestabilidad se extenderá hasta el sábado 16, con un aumento en los efectos.

    Pero algo de la lluvia podría escaparse hacia la precordillera de la RM y O’Higgins, anunció Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo.

    Según el especialista, entre la madrugada y mañana del sábado 16 podría haber chubascos débiles y sectorizados en las zonas precordilleranas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, Puente Alto y Pirque.

    La lluvia débil también podría sorprender a San José de Maipo y hasta Buin.

    “Habrá que estar atentos a que algún goterón se pueda escapar hacia el centro”, dijo Sepúlveda, por lo que no descarta que el Gran Santiago pueda percibir algo de agua.

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