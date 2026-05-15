SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”

    En el marco de su visita a Copiapó, el presidente además afirmó que "no llegamos a gobernar para quitar derechos sociales. Llegamos para recuperar la institucionalidad".

    Por 
    Lya Rosen
    José Antonio Kast en Copiapó. Imagen captura de pantalla.

    En el marco de un nuevo encuentro ciudadano Presidente Presente, esta vez en Copiapó, José Antonio Kast abordó diferentes temas relacionados con la contingencia, entre ellos educación y salud.

    Última área que en estos días ha estado en el centro de la controversia, luego de que se revelara un decreto ingresado por el Ministerio de Hacienda a Contraloría con el recorte presupuestario al sector.

    Un tema que hoy ya había sido abordado por el Ministerio de Salud, reafirmando que dicho recorte no afectará atenciones, ya que “representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales”.

    Una situación a la que Kast se refirió tras apuntar a la reconstrucción del hospital local y cuestionar si era razonable de hacer. “¿No habría sido mejor planificar un nuevo hospital antes de que entrara a intervenir el antiguo hospital?“, comenzó afirmando.

    Para luego señalar: “Y hoy día dicen, no, es que este gobierno va a recortar todo. No, no vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos, que son escasos”.

    Momento en que dio como ejemplo la compra de fármacos que el Estado realiza a través de Cenabast y como la titular del Minsal, May Chomali, comunicó hace una semana atrás que ya no va a haber más comisión para entregárselos a las municipalidades. “Bueno y eso es un ahorro para los alcaldes. Es administrar bien los recursos”, detalló.

    De la misma forma, se refirió a otras áreas que podrían ser afectadas por los recortes presupuestarios. “El día de ayer insistí en la buena administración de los recursos para la alimentación escolar. Y todo se malinterpreta”.

    “Entonces aparece alguien de la política con un plato de garbanzo, de las lentejas, diciendo, este es el almuerzo que el señor Presidente le quiere quitar a los alumnos y se lo quiere cambiar por este sándwich”, detalló.

    Para posteriomente volver a asegurar que “eso no es verdad. Así como yo les digo que queremos recuperar la educación que se ha ido deteriorando en el tiempo, eso no es hacer política”.

    De la misma forma se refirió a que su Administración busca mejorar la prestación de servicio en la Junaeb como también con Cenabast.

    “Son muchos recursos mal gastados y que nadie responde (...) vamos a fiscalizar o vamos a revisar lo que está pasando en Junaeb. No le vamos a quitar el alimento a los niños (...) vamos a ordenar el tema de salud”, argumentó.

    Para finalizar afirmando: “Nosotros no llegamos a gobernar para quitar derechos sociales. Llegamos para recuperar la institucionalidad y que los pocos recursos que tenemos hoy día, que van a ir aumentando con las buenas noticias que hemos ido conociendo, le lleguen a todos los chilenos”.

    Educación como prioridad

    En el encuentro ciudadano en Copiapó, Kast además se refirió el tema de la educación, que para él es la primera urgencia nacional desde hace años. “Porque vi y fui testigo en la Cámara de Diputados, cómo iban a ir deteriorando el sistema educacional en Chile”, argumentó.

    “Cuando uno, hoy día, confronta a algunos de los que crearon este sistema, no quieren detenerlo, no quieren hacer una pausa para evaluar si lo que se hizo era correcto o no es correcto. ¿Necesitamos seguridad? Sí. ¿Necesitamos mejor calidad de la educación? Por supuesto“, afirmó.

    Para luego referirse a que ojalá no se vieran más jóvenes saliendo de sus establecimientos educacionales “con los vestidos de overoles blancos, a destruir lo que tanto ha costado construir”, ya que es una responsabilidad de todos.

    Porque a su juicio el crimen organizado también “ha llegado a infiltrar la droga a las escuelas. Y utilizan a nuestros niños como una herramienta de destrucción”.

    Además de posteriormente apuntar a que es necesario en el área educacional lograr que tanto los directores de las escuelas y los directores recuperen el respeto y su autoridad, porque para aprender “se necesita orden y paz dentro de las salas”.

    Más sobre:José Antonio KastCopiapóPresidente PresenteSaludRecorteEducación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    Trump afirma que Xi habló de EE.UU. como país “en decadencia” durante el mandato de Biden

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Las visiones de Hinzpeter y Nazer sobre el rol del sector privado en la crisis de seguridad

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    Kast y el nombramiento de Fontaine en Codelco: “Esperamos que tomen medidas muy concretas”

    Lo más leído

    1.
    Trasnoche legislativo: PDG concede el “voto de oro” al gobierno para aprobar el corazón del megaproyecto en la Cámara

    Trasnoche legislativo: PDG concede el “voto de oro” al gobierno para aprobar el corazón del megaproyecto en la Cámara

    2.
    “No vimos delitos asociados”: Dorothy Pérez se refiere a informe de compra de terrenos del Minvu durante gestión de Montes

    “No vimos delitos asociados”: Dorothy Pérez se refiere a informe de compra de terrenos del Minvu durante gestión de Montes

    3.
    Ernesto Ottone: “Veo a Kast en una situación de no asumir plenamente la conciencia de lo que significa un Presidente”

    Ernesto Ottone: “Veo a Kast en una situación de no asumir plenamente la conciencia de lo que significa un Presidente”

    4.
    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    5.
    Carmona lanza advertencia a gobierno de Kast si opta por prescindir del PC en el debate político: “Va a tener consecuencias”

    Carmona lanza advertencia a gobierno de Kast si opta por prescindir del PC en el debate político: “Va a tener consecuencias”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    ¿Cuándo se estrenará el nuevo documental de Oasis? Llegará a cines y streaming

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    PAES 2026: revisa cuándo son las inscripciones y fechas clave del proceso

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”
    Chile

    Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”

    Las visiones de Hinzpeter y Nazer sobre el rol del sector privado en la crisis de seguridad

    “No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence
    Negocios

    Gobierno aprueba casi sin cambios “corazón tributario” de megarreforma e insistiría con artículos rechazados de IA y Sence

    Estudio alerta que PGU genera “presión sobre las finanzas públicas” y plantea subir la edad legal de jubilación

    Ministerio del Trabajo recorta a la mitad presupuesto 2026 del Sence para cumplir con ajuste del gasto requerido por Hacienda

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio
    Tendencias

    Qué es la “trampa del entrenamiento perfecto” y cómo evitarla para hacer más ejercicio

    Quiénes serán los tres artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa del Mundo

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica
    El Deportivo

    El Atacama Challenger se alista para recibir a los mejores competidores de Iberoamérica

    DT de Colo Colo en problemas: el informe arbitral que complica a Fernando Ortiz tras su expulsión frente a Coquimbo

    Kylian Mbappé, en modo Iván Zamorano: “El míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero del Real Madrid”

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar
    Cultura y entretención

    Mon Laferte en Movistar Arena: otra noche de llorar y provocar

    Kidd Voodoo en su era de Euforia: “No me interesa ser el número 1 con este disco, quiero que noten que está bien hecho”

    “Esta película se hizo con sangre, sudor y lágrimas”: Manuela Martelli tiene exitoso debut en Cannes

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana
    Mundo

    Ministro del Interior de Cuba y autoridades de inteligencia reciben al director de la CIA en La Habana

    Trump afirma que Xi habló de EE.UU. como país “en decadencia” durante el mandato de Biden

    Las definiciones de Xi y Trump en su cumbre de Beijing: Advertencias sobre Taiwán, la guerra en Irán e inversiones

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad
    Paula

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica