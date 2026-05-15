Kast ante los ajustes en Salud: “No vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos”

En el marco de un nuevo encuentro ciudadano Presidente Presente, esta vez en Copiapó, José Antonio Kast abordó diferentes temas relacionados con la contingencia, entre ellos educación y salud.

Última área que en estos días ha estado en el centro de la controversia, luego de que se revelara un decreto ingresado por el Ministerio de Hacienda a Contraloría con el recorte presupuestario al sector.

Un tema que hoy ya había sido abordado por el Ministerio de Salud, reafirmando que dicho recorte no afectará atenciones, ya que “representan sólo un 1,1% de los recursos operacionales de los hospitales”.

Una situación a la que Kast se refirió tras apuntar a la reconstrucción del hospital local y cuestionar si era razonable de hacer. “¿No habría sido mejor planificar un nuevo hospital antes de que entrara a intervenir el antiguo hospital?“, comenzó afirmando.

Para luego señalar: “Y hoy día dicen, no, es que este gobierno va a recortar todo. No, no vamos a recortar derechos sociales, pero queremos administrar mejor los recursos, que son escasos” .

Momento en que dio como ejemplo la compra de fármacos que el Estado realiza a través de Cenabast y como la titular del Minsal, May Chomali, comunicó hace una semana atrás que ya no va a haber más comisión para entregárselos a las municipalidades. “Bueno y eso es un ahorro para los alcaldes. Es administrar bien los recursos”, detalló.

De la misma forma, se refirió a otras áreas que podrían ser afectadas por los recortes presupuestarios. “El día de ayer insistí en la buena administración de los recursos para la alimentación escolar. Y todo se malinterpreta”.

“Entonces aparece alguien de la política con un plato de garbanzo, de las lentejas, diciendo, este es el almuerzo que el señor Presidente le quiere quitar a los alumnos y se lo quiere cambiar por este sándwich”, detalló.

Para posteriomente volver a asegurar que “eso no es verdad. Así como yo les digo que queremos recuperar la educación que se ha ido deteriorando en el tiempo, eso no es hacer política”.

De la misma forma se refirió a que su Administración busca mejorar la prestación de servicio en la Junaeb como también con Cenabast.

“Son muchos recursos mal gastados y que nadie responde (...) vamos a fiscalizar o vamos a revisar lo que está pasando en Junaeb. No le vamos a quitar el alimento a los niños (...) vamos a ordenar el tema de salud”, argumentó.

Para finalizar afirmando: “Nosotros no llegamos a gobernar para quitar derechos sociales. Llegamos para recuperar la institucionalidad y que los pocos recursos que tenemos hoy día, que van a ir aumentando con las buenas noticias que hemos ido conociendo, le lleguen a todos los chilenos” .

Educación como prioridad

En el encuentro ciudadano en Copiapó, Kast además se refirió el tema de la educación, que para él es la primera urgencia nacional desde hace años. “Porque vi y fui testigo en la Cámara de Diputados, cómo iban a ir deteriorando el sistema educacional en Chile”, argumentó.

“Cuando uno, hoy día, confronta a algunos de los que crearon este sistema, no quieren detenerlo, no quieren hacer una pausa para evaluar si lo que se hizo era correcto o no es correcto. ¿Necesitamos seguridad? Sí. ¿Necesitamos mejor calidad de la educación? Por supuesto“, afirmó.

Para luego referirse a que ojalá no se vieran más jóvenes saliendo de sus establecimientos educacionales “con los vestidos de overoles blancos, a destruir lo que tanto ha costado construir”, ya que es una responsabilidad de todos.

Porque a su juicio el crimen organizado también “ha llegado a infiltrar la droga a las escuelas. Y utilizan a nuestros niños como una herramienta de destrucción”.