“No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo

En el marco de un conversatorio ciudadano realizado este jueves en la ciudad de Copiapó, en la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast no descartó la posibilidad de modificar el régimen del penal de Punta Peuco.

Cabe recordar que, en noviembre de 2025, el entonces Presidente Gabriel Boric puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad y lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería.

En este sentido, el mandatario cuestionó la medida de la administración anterior, al señalar que “no corresponde” tener un régimen penal que mezcle a la población civil con exfuncionarios de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de Derechos Humanos (DD.HH.).