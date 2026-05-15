“No corresponde”: Kast critica cambio de régimen de Punta Peuco y no descarta volver a modificarlo
En un encuentro ciudadano en Copiapó, el mandatario criticó queque se mezcle a la población civil con exfuncionarios de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de lesa humanidad.
En el marco de un conversatorio ciudadano realizado este jueves en la ciudad de Copiapó, en la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast no descartó la posibilidad de modificar el régimen del penal de Punta Peuco.
Cabe recordar que, en noviembre de 2025, el entonces Presidente Gabriel Boric puso fin al penal como un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad y lo convirtió en una cárcel común gestionada por Gendarmería.
En este sentido, el mandatario cuestionó la medida de la administración anterior, al señalar que “no corresponde” tener un régimen penal que mezcle a la población civil con exfuncionarios de las Fuerzas Armadas condenados por delitos de Derechos Humanos (DD.HH.).
“Tenemos que hacer cambios. En cuanto a las que cumplen condena por acusaciones por DD.HH. nosotros estamos ordenando todo, porque había un consenso de que habían recintos penales solo para personas que habían sido miembros de las FF.AA. y de las policías. El gobierno anterior eso tampoco lo respetó y empezó a mezclar poblaciones penales o personas condenadas. Estamos ordenándonos, porque no corresponde”, destacó el jefe de Estado.
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