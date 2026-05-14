Exposición de Steinert en la Cámara incomoda al oficialismo y desata cuestionamientos en la derecha

Valparaiso, 12 de mayo 2026 La ministra de Seguridad Publica, Trinidad Steinert, durante la Sesion Especial de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile

Blindada por los subsecretarios de la cartera y por el ministro de la Segpres, José García, durante 1 hora y 18 minutos estuvo la titular de la cartera de Seguridad, Trinidad Steinert, exponiendo -mediante una lectura continua- ante la Cámara de Diputados sobre el desempeño de ministerio.

En una sesión especial extenuante, que fue requerida por diputados de oposición, la ministra llevaba preparada una presentación en Power Point para apoyar su alocución ante los diputados.

Sin embargo, desde las filas de la oposición le impidieron a la ministra ocupar esa herramienta, por lo que tuvo que apelar a la oratoria, o más bien, a la lectura de lo que tenía preparado.

La primera señal de respaldo a Steinert vino desde el gobierno, pues tanto el ministro García como los subsecretarios de Seguridad -Andrés Jouannet y Ana Victoria Quintana- estuvieron todo el tiempo a su lado en el pupitre destinado a representantes del Poder Ejecutivo.

De hecho, García optó por blindar a su par de gabinete aun cuando debía partir al cónclave oficialista en Cerro Castillo, cita a la cual llegó tarde.

La intervención que quedó radicada únicamente a la lectura de documentos, generó una evidente incomodidad en representantes del oficialismo, quienes en medio de la sesión exteriorizaban gestos de tensión y agotamientos -como pararse, atender el celular o conversar- mientras Steinert exponía.

En privado, el diagnóstico es que la exposición fue débil, pero no solo por la forma, sino que también por el fondo del contenido de las iniciativas. Varios hacían la comparación con la exministra del Interior de Gabriel Boric, Carolina Tohá, quien desplegaba sus capacidades políticas y de oratoria para convencer, incluso, a representantes de derecha.

Otros, reclamaban que hiciera énfasis en los operativos que se han llevado a cabo, tanto en Cerro Chuño como en Temucuicui.

De hecho, entre los representantes de derecha aseguraban que esta intervención podría haber sido su repunte definitivo para su despliegue ministerial, pero que esa oportunidad se perdió.

Al final de la sesión, y con la necesidad de entregarle un respaldo político a la ministra, un masivo número de diputados de derecha se coordinó para acompañar a Steinert en un punto de prensa.

Consultado el jefe de bancada del Partido Republicano, Benjamín Moreno, aseguró que “la ministra fue superclara en decir yo no estoy acá por las capacidades de oratoria, que podrán gustarle o no gustarle”.

En función de los planes que expuso Steinert, Moreno reconoció que “ no se trata de decir todo se hizo mal (en el gobierno anterior) ”. “Nosotros entendemos que hay matices, hay grises de por medio”. añadió.

“Es necesario que la ministra pueda presentar un plan mucho más breve, pero que sea más clara en cuanto a las formas y las acciones que se van a tomar a corto, mediano y largo plazo. Eso contribuye al debate”, consideró el diputado Jorge Guzmán (Evópoli).

Otro flanco que se abrió con la exposición fue que varios de los antecedentes que destacó Steinert eran consecuencias de anteriores administraciones. Incluso, esto fue reconocido por algunos legisladores oficialistas.

Consultado el diputado Eduardo Cretton (UDI), aseguró que “siempre la seguridad debiese ser una política de Estado y obviamente hay cosas que uno genera continuidad de lo que se ha hecho bien”, en referencia a los planes del Ministerio.

“Hay políticas que deben continuar de un gobierno a otro”, complementó el representante de La Araucanía en función de las intervenciones en la MacrozonaSsur o el refuerzo y modernización del cuerpo policial.

En la misma línea, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), aseguró que “en el gobierno pasado se hicieron muchísimas leyes, ahora hay que ponerlas en marcha y ella habló de varios programas de continuidad del Presidente Boric”.

“Es imposible partir de cero una política de seguridad, hay que evaluar los programas, ver cuál se mejora”, añadió Ossandón.

La exposición de la ministra, sin embargo, dejó molestos a otros personeros de derecha.

La diputada Gloria Naveillán (libertaria) afirmó que “sigo esperando que presenten un plan de seguridad, ese plan no existe”.

“Desgraciadamente, después de dos meses, no me queda más que constatar que el plan no existía”, insistió la diputada por La Araucanía.

De igual manera, Steinert informó de nuevas acciones como el aumento de la asignación a estudiantes de la Escuela de Carabineros, los operativos de incautación de drogas y el Plan Escudo en Ruta.

Consultado el Ministerio de Seguridad por la exposición de Steinet, aseguraron que “la ministra concurrió a la Cámara con una exposición preparada, que contemplaba una presentación y un desarrollo ordenado de los principales contenidos del plan de seguridad”.

Del mismo modo, desde la cartera hicieron el énfasis en el impedimento que tuvo la ministra de ocupar la presentación en Power Point, “por lo que la ministra optó por dar lectura íntegra al documento para asegurar que toda la información quedara expuesta ante la sala”.

“Precisamente por la relevancia del tema, la ministra consideró importante que el contenido pudiera ser expuesto de manera completa y rigurosa”, añadieron al respecto.

Sobre la lectura de los documentos, desde la cartera afirmaron que “las autoridades habitualmente trabajan sobre documentos preparados por equipos técnicos y políticos, especialmente cuando se trata de materias complejas y sensibles como la seguridad pública”.

Como ejemplo, aseguraron que en las comisiones que Steinert ha participado “ha combinado exposiciones apoyadas en documentos con espacios de diálogo directo e intercambio con los parlamentarios, dependiendo del contexto y de la dinámica de cada sesión”.

La minuta para cuadrar al oficialismo

Previo al discurso leído por la ministra, los parlamentarios destacaron el trabajo, a través de cifras, y el currículum de la titular de Seguridad. En más de una ocasión, las estadísticas que entregaron los diputados se repetían, así como también algunos ejes de las propuestas de Steinert.

Según fuentes de La Tercera, previo a la sesión especial, el gobierno distribuyó una minuta a los diputados oficialistas, escrito que se difundió rápidamente a través de los grupos de WhatsApp de las bancadas. El texto, que fue elaborado por el asesor que el gobierno integró al equipo de Seguridad para reforzar a la exfiscal, Marcelo Rojas -dirigente de la UDI-, en cuatro páginas daba cuenta, precisamente, de los puntos que destacaron los diputados.

El texto, al cual tuvo acceso este medio, partía con “el mensaje en una frase”, apartado con el que el Ejecutivo buscaba instalar que durante la gestión de la exfiscal se “recuperó el control territorial”. Además de eso, tiene un apartado con “cifras para citar”, que son las mismas que entregaron los diputados y posteriormente la ministra en la lectura de su discurso.

Más adelante, la minuta también contempla una sección con las “credenciales de la ministra”, destacando, nuevamente, su rol como exfiscal. En ese eje, uno de los puntos que llamó la atención es que incluye los casos de narcotráfico en el Ejército y la FACH, causas que comenzaron semanas antes de que Steinert pasara al gobierno.

Pero sin duda lo que más llamó la atención es que tanto la ministra como los diputados oficialistas, en más de una ocasión, destacaron que Steinert estaba presentando el plan antes que los gobiernos precedentes. Aquello también estaba contenido en la minuta elaborada por Rojas, quien estipuló un apartado llamado “Desmantelando la crítica ‘no tienen plan’”.

En este punto, el escrito sostiene que “la crítica es falsa”, afirmando que próximamente el plan será entregado a través de una resolución exenta. Sobre lo mismo, se destacó a los diputados que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, en su primer periodo, se demoró seis meses en hacerlo; la administración de Michelle Bachelet, cuatro meses; Piñera II, cinco meses; y el gobierno de Gabriel Boric, 13 meses. Sin embargo, al menos en el caso de Boric, citan la política de seguridad y no el plan del gobierno al asumir, como se le ha pedido a Steinert.

Además de este compendio, también circuló otra en la que se destacaban las mismas cifras y se detallaban, al igual que en el otro texto, los principales ejes del anuncio de la titular de Seguridad.