Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años. Foto: NBA

Los aficionados del básquetbol de la NBA se encuentran de luto tras la muerte de Brandon Clarke , alero de los Memphis Grizzlies, quien fue hallado sin vida el lunes en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. Tenía 29 años.

De acuerdo con lo informado por TMZ y NBC4, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió a una llamada de emergencia médica poco después de las 17:00 horas.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, Clarke fue declarado fallecido.

Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años. Foto: NBA

Según consignó TMZ, la muerte está siendo investigada como una posible sobredosis .

Las autoridades habrían encontrado utensilios de drogas en la vivienda donde se hospedaba el jugador. Una autopsia determinará la causa y la forma oficial de su muerte.

El mes pasado, había sido arrestado en Arkansas bajo cargos que incluían exceso de velocidad y posesión de una sustancia controlada, según reportaron medios estadounidenses.

Su carrera en NBA

Nacido en Vancouver, Clarke tenía doble nacionalidad canadiense y estadounidense. Se trasladó con su familia a Phoenix cuando tenía tres años.

Clarke llegó a la NBA como la 21ª selección del Draft de 2019, elegido por los Oklahoma City Thunder y traspasado inmediatamente a Memphis .

Desde entonces, desarrolló toda su carrera profesional con los Grizzlies, disputando siete temporadas en la liga.

En total, jugó 309 partidos en la NBA, 50 de ellos como titular, y promedió 10,2 puntos, 5,5 rebotes y 1,3 asistencias por encuentro.

En 2020 fue incluido en el Primer equipo de novatos, consolidándose como una de las piezas jóvenes más prometedoras del equipo.

Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años. Foto: NBA

La temporada pasada estuvo marcada por las lesiones y apenas alcanzó a disputar dos partidos en diciembre.

Aun así, en enero viajó al Reino Unido para acompañar a sus compañeros en el duelo frente a Orlando Magic en Londres.

El impacto de su partida

La noticia generó inmediatas reacciones en la liga.

Su agencia, Priority Sports, expresó en un comunicado: “Todos los que estamos aquí lo queríamos mucho, al igual que a todos aquellos cuyas vidas tocó. Era una persona de gran corazón, siempre dispuesta a ayudar a sus amigos y familiares”.

Por su parte, los Grizzlies señalaron: “Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Brandon Clarke. Brandon fue un compañero excepcional y una persona aún mejor, cuyo impacto en la organización y en la comunidad de Memphis no será olvidado ”.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también lamentó su fallecimiento: “Como uno de los miembros con más antigüedad en los Grizzlies, Brandon fue un compañero de equipo y líder muy querido que jugó con enorme pasión y garra”.