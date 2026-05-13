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    Masquemusica y la belleza desde la herida: “Me pueden fallar mil veces, pero voy a seguir resucitando”

    La cantante chilena acaba de publicar La belleza de lo roto, un disco atravesado por pérdidas, enfermedad y reconstrucción personal, donde expande su neosoul con interludios instrumentales, colaboraciones que incluyen a Pablo Ilabaca, y una banda que transformó el proceso en una obra colectiva en todo su espesor.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Le había dado vueltas a una idea para nombrar a su nueva colección de canciones. La cantante Macarena Campos, Masquemusica, revisó la historia de unas antiguas guerreras japonesas “pero si le ponía así al disco, nadie le iba a decir bien el nombre”, dice del otro lado de la pantalla a Culto.

    Como sea, necesitaba un título que resumiera una peculiar colección de canciones cruzadas por un concepto. “Cuando empecé a grabar el disco, me habían pasado cosas en lo personal, sobre todo de enfermedad y cosas en el ámbito de pérdida de amistades, como que tuve hartos rollos personales”, cuenta.

    Fue entonces que recordó otra idea. “Ahí me fui en esta frase de [Ernest] Hemingway que dice que todos estamos rotos y es por ahí donde entra la luz. Y dije, sí, porque en lo roto también hay belleza”. Entonces tuvo el concepto: La belleza de lo roto.

    Se trata del título que engloba al segundo álbum de la cantante que ha destacado por su peculiar propuesta de neosoul. Un trabajo que con intermedios fue llevando desde 2024, con postulación al Fondo de la Música y el apoyo de una notable banda poco convencional; Felipe “Metraca” Salas (batería), Oddó (bajo eléctrico), DJ Pérez (teclados) y Ed Neidhardt (saxo, flauta y clarinete).

    Masquemusica Foto: Juan Maturana. JUAN MATURANA

    Con la intención de postular a los fondos, la artista trazó las primeras canciones; en una mañana despachó las maquetas de de GAME OVER y DIGO ADIÓS, a las que sumó después una aproximación inicial a lo que terminó siendo LO SIENTO. Allí se fue trazando el camino.

    El paso del segundo disco siempre es complejo. Pero la artista quiso marcar algo distinto a su debut, Tarde o Temprano (2024). “No fue como un objetivo, pero sí dentro mío estaba esta sensación de que el Tarde o Temprano había sido una obra, un momento, pero lo que estábamos haciendo ahora tenía que ser algo nuevo. No solo por el hecho de demostrar ser algo distinto al Tarde o Temprano, sino que por la forma en la que se compusieron las canciones, por la forma en que trabajamos, los arreglos y todo, que también fue distinto".

    Fue distinto, entre otras cosas, en la escritura de las letras. “Yo justo hice un documental en el que tuve que viajar harto -recuerda Campos-. Entonces la mitad de las canciones fueron escritas como arriba del avión en esos tiempos, fue algo distinto”.

    En esas letras, Masquemusica trazó una herida que expande en cada surco. Ya en la primera canción que trabajó, GAME OVER, el texto deja algunas pistas. “La confianza es un cristal que se rompió/ y aunque mi herida es grande/ la toco para ver si se borra un poco más que ayer”.

    Ese tema además suma una de las cuatro colaboraciones del disco, la de la rapera Ruzica Flores (las otras son Pablo Ilabaca, Matiah Chinaski y Javiera Electra, además del chelo de Valentina del Canto), que luce un flow muy directo. Surgió a partir de una idea para la canción. “Yo intenté hacer un rap, o más bien, una declamación, pero pensé: pucha, en realidad ¿por qué estoy haciendo yo esta cuestión si tengo amigas que son súper secas?“.

    Entonces llamó a Ruzica. ”Le conté, le mostré el tema, le encantó. La invité a tomar once a mi casa y ella ya había hecho la letra. La revisamos, cambiamos algunas cosas. Y después se motivó tanto que hizo la última parte".

    Masquemusica.

    La canción, una de las pivotales del disco, suma un giro sorpresivo hacia el final, con la inclusión de un sampler de Como la Cigarra, la doliente canción de Mercedes Sosa (la línea “tantas veces me mataron, tantas veces me morí”). Este se sumó en una fase avanzada del proceso, cuando la cantante estaba por enviar todo el material al reputado ingeniero Gonzalo “Chalo” González, para el mastering.

    Macarena recurrió a su escudero, DJ Pérez, quien se ocupó de la producción musical del disco a nivel general. “Y le digo al Pérez, ¿por qué no le agregamos la parte de La Cigarra, de la Mercedes Sosa? Y el Pérez me decía, ya, ¿pero cómo?, bueno pongamos el sample y ahí le pasas algún efecto ¡y quedó bacán! era todo lo que yo imaginaba. Además le da el cierre, porque me pueden fallar mil veces, pero yo voy a estar acá, resucitando. Al final de eso se trata la vida, de levantarse de los problemas".

    Otro momento clave del álbum es DIGO ADIOS. No solo por la letra, en que aborda dejar atrás situaciones difíciles, sino por la colaboración con Pablo Ilabaca, músico de largo recorrido en el rock chileno, hoy activo con Hermanos Ilabaca, además de proyectos como 31 Minutos. “Yo quería que fuera alguien ligado a la música que escuchaba -dice Campos-. A mí me encanta el funk, el soul chileno y yo siento que él tiene harto de Motown. Grabé la canción con los chiquillos en el estudio, le llevé el tema y le encantó. Eso fue muy bacán”.

    Juntos trabajaron la parte en que interviene el músico. “Él la estaba escribiendo y me iba preguntando, le íbamos cambiando cosas y yo estaba haciéndole los coros -recuerda la artista-. Y era muy divertido porque él siempre cuenta que el Felipe [Ilabaca] es el que más le exige con la armonía y los arreglos, entonces cuando yo le pedía cosas, él le decía al Chalo, ‘oh, aquí estoy con el Felipe’”.

    Para La Belleza de lo Roto, Masquemusica sacó más provecho a su banda. Trabajó sobre bases creadas por todos los músicos, para luego definir ideas junto a DJ Pérez y desde ahí avanzar hacia los ensayos, justo antes de grabar en Estudio Vinilo. “Fue un trabajo en conjunto súper bacán y bonito, fuimos armando las piezas y después ensayamos dos semanas para ir al estudio y grabar todos juntos -dice-. Es como ir de campamento, estás ahí todos los días. Y terminamos con un asado, me gusta hacer esos hitos”.

    La portada de La Belleza de lo Roto

    Además los mismos músicos pudieron realizar labor de producción. Aunque DJ Pérez hizo el trabajo central, hubo espacios para coproducción de Oddó y Neidhardt. La banda también tiene su momento; si en Tarde o temprano, hay una pieza instrumental (DELORIAN), en este álbum la idea se llevó más lejos con la inclusión de interludios instrumentales (los que se nombraron con números romanos).

    “Yo quería instrumentales -recuerda-. Me acordaba de Erykah Badu, D’Angelo, o el The Miseducation Of Lauryn Hill, que para mí es como la biblia. Ese disco tiene muchos interludios, entonces dije, ok, yo quiero interludios”.

    Con esa idea en mente, DJ Pérez propuso que a las 7 de la tarde, tras cada jornada de grabación en Vinilo, la banda dedicara unos quince minutos a las improvisaciones. De todo ese material salieron los cortes. “El Pérez me manda esta propuesta de los once instrumentales y yo le dije que sí. Obviamente uno siempre quiere más y yo dije, podría haber hablado en uno y todo, pero me gustó tanto cómo están hechos y le dan un relato al disco tan bacán”.

    La portada del álbum muestra a Macarena con una expresión reflexiva, mirando hacia arriba, luciendo unos guantes rojos (si en Tarde o Temprano dominó el blanco y negro, en este álbum el color es el rojo) frente a un espejo roto. Y es un espejo roto real, no un efecto de posproducción.

    Se trata de una foto de Juan Maturana. “Con él yo empecé a trabajar hace como dos años, haciendo reels, haciendo fotos. Y en un momento, en el día del lanzamiento del disco nuevo de la Javiera Mena, le conté que estaba haciendo este disco y de lo que se trata. Le encantó y desde ahí empezamos a trabajar todo”.

    La sesión de fotos para la portada la realizaron un día en Estudio Mahavat. “Yo andaba buscando un espejo grande para romperlo ¡y no lo podíamos romper! al final fue la maquilladora, la Karina, la que lo logró romper. O sea, eso está hecho real. No es Photoshop, el espejo está roto". El diseño de la portada lo realizó Seven Estudio.

    Por estos días Masquemusica saldrá de gira para presentar La Belleza de lo Roto en Temuco (14 de mayo), Pucón (15 de mayo), Osorno (16 de mayo), Valdivia (28 de mayo), Puerto Montt (11 de junio), Concepción (12 de junio), Chillán (13 de junio), Valparaíso (19 de junio) y el lanzamiento en el Centro GAM de Santiago, programado para el 18 de junio, en el marco del ciclo Armónica. “Después de hacer esta gira me gustaría ir a mostrarlo afuera. Me gustaría ir a Argentina, me gustaría ir a México, etc. Y a fin de año vamos a tener sorpresitas con material nuevo que estuve grabando en México”.

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