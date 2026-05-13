Kast ante empresarios: destaca megarreforma, hace llamado a inversionistas extranjeros y lanza dardos a Boric

Con una pelota en la mano y reforzando la postura de su gobierno hacia la inversión privada mediante metáforas futbolísticas. Así inició su discurso el Presidente José Antonio Kast en el Metropolitan Santiago, hasta donde acudió este miércoles para participar de la inauguración de la Semana de la Construcción, enmarcada en la conmemoración de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción.

Ahí estuvo acompañado de los ministros de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje; de Obras Públicas, Martín Arrau; de la Mujer, Judith Marín, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

“Esta es la misma pelota que traje el año pasado (para un debate presidencial). Estaba trabada. No se preocupen que no voy a ser como Enrique Iglesias. No la voy a lanzar al público, porque podría causar estragos. Pero lo que me tocó decir aquí, el año pasado, cuando estaba bastante más nervioso, porque éramos varios que estábamos siendo escrutados por el público presente, es que íbamos a destrabar la pelota. Creo que eso ha sido lo que hemos hecho en estos poco menos de casi 60 días. Estamos destrabando la pelota para que Chile vuelva a ponerse en movimiento”, dijo.

Más adelante, en el mismo tono, emplazó a los presentes: “Tenemos el compromiso real de disminuir los tiempos para cualquier permiso ambiental en más de un 30%. Y eso va a ser realidad. Pero después necesitamos que ustedes estén ahí para que esa pelota que estaba trancada y que está en movimiento empiece a meter goles. Y esos goles los tienen que hacer ustedes. Nosotros vamos a tener la cancha bien pareja, vamos a tener reglas claras, pero ustedes van a tener que entrar a jugar a esa cancha. Y necesitamos que entren a jugar con toda la fuerza posible”.

Luego, el Mandatario saludó a los invitados internacionales al encuentro de empresarios del sector de la construcción, con un fuerte llamado a que inviertan en Chile.

“Saludo también a las delegaciones internacionales. Muy bienvenidos. Necesitamos que inviertan en Chile y que contraten a las constructoras chilenas. Así que bienvenidos a invertir. Les vamos a facilitar todo. Aquí van a encontrar muy buenos socios. Y, como digo siempre, los vamos a sorprender en los meses que vienen”, remarcó.

Santiago, 13 de mayo de 2026. Presidente de la Republica Jose Antonio Kast participa del aniversario de la Camara Chilena de la Construccion en Meteopolitan Santiago Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

En una crítica velada a la administración anterior del expresidente Gabriel Boric, el Jefe de Estado sostuvo que el país se estancó en los últimos cuatro años, acusando desconfianza hacia el mundo privado.

“Esa detención del país no era por falta de talento, no era por falta de esfuerzo. El sistema estaba frenado por desconfianza. Y siempre desde el mundo público, o desde una época hacia acá, desconfiaban del mundo privado. Y es al revés, el mundo privado ha ayudado de una manera impresionante. Y cuando se produce la asociación público-privada en distintas áreas, como puede ser salud, el ejemplo más palpable es la Teletón”, señaló.

Y luego agregó: “La Teletón no era bien vista por un sector de nuestra sociedad. Y que cuando llegaron al gobierno se dieron cuenta de lo importante que era. Si el Estado no tenía nada, o muy poquitito, para enfrentar a esa situación, y hoy día a lo largo de todo Chile están los establecimientos de la Teletón que prestan un servicio real, que mejoraron la condición de las personas”.

No fue el único dardo que Kast lanzó a Boric durante su alocución frente a los empresarios.

Fue al reconocer su baja en las encuestas por el alza de los combistibles: “Todos sabíamos lo que iba a pasar. Yo el primero. Que iba a bajar de 60 a 40 puntos. Eso es responsabilidad política. Porque sí, podríamos haber pedido los mismos 3 mil millones que pidió el gobierno anterior para la crisis de Ucrania. Y aunque ustedes no lo crean, habiendo gastado los 3 mil millones, al 1 de julio, en la cuenta pública llegó con un 30% de adhesión. Y yo todavía tengo en un honroso 40%. Pero sin haber malgastado los recursos públicos, y hablando con la verdad”.

Megarreforma

En su discurso, Kast también destacó el proyecto de Reconstrucción Nacional, su reforma clave para llevar adelante su “gobierno de emergencia”.

“Se está discutiendo hoy día en el Parlamento. Y ustedes han visto lo que ha sucedido. Hemos recogido propuestas, hemos planteado una vía rápida. Porque Chile no puede seguir esperando. Los pobres no pueden esperar. Las personas que están sin trabajo no pueden esperar. La informalidad tiene que enfrentarse. ¿Y vamos a esperar dos años, tres años, para poder sacar a Chile adelante, si ya sabemos lo que pasó en los últimos años?“, dijo.

En esa misma línea, apuntó que en la administración Boric “no se avanzó nada. El desempleo aumentó, la inversión bajó, crecimiento igual a cero”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Este no es un proyecto del gobierno, es un proyecto de Chile. Es un proyecto que tiene conciencia, ve las carencias y se hace con responsabilidad. Es la misma responsabilidad que hemos llevado adelante desde el primer día. Porque los chilenos quieren que los traten como adultos y quieren que les hablen con la verdad, no con frases demagógicas", enfatizó.

Expulsión de migrantes: “Era una metáfora”

Otro aspecto que destacó fue la seguridad, al afirmar que su gobierno llegó para restablecer el orden en el país.

“Nosotros no vinimos a administrar mediocridad, no vinimos a administrar el caos. Vinimos a restablecer el orden y a recuperar la grandeza de nuestra Nación. Y eso lo van a ir viendo paso a paso”, planteó.

Para después ejemplificar con la situación en La Araucanía: “No decimos que va a ser fácil, pero vamos a recuperar el orden. Y el Estado de Chile va a llegar a todos los lugares de nuestra Nación. Se van a acabar a aquellos que dicen que tienen una zona autónoma, eso no es aceptable en Chile. Y el que cometa un delito, el que queme una instalación, va a pagar con toda la fuerza de la ley”.

También se refirió a las críticas a la gestión en materia de migración irregular: “Cada uno que vuelva a querer entrar a Chile de manera irregular, lo vamos a detener y lo vamos a expulsar. Y en eso no vamos a cejar. Algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a que expulsar a 300 mil migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil migrantes, creo que entendió mal el mensaje”.

“Nosotros vamos a hacer cambios importantes en las políticas migratorias. Y van a ir voluntariamente, como lo he dicho, saliendo muchas personas. Muchas personas que van a salir y van a poder postular de nuevo a entrar, pero entrar por la puerta”, advirtió.