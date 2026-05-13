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    Dos sujetos detenidos deja persecución policial que terminó con un choque en Huechuraba

    Según detallaron desde Carabineros, a raíz del hecho no resultaron personas lesionadas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto referencial: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Dos sujetos fueron detenidos tras una persecución policial que se inició en la comuna de Colina y terminó con un accidente de tránsito en Huechuraba.

    Los hechos se originaron en Chicureo, luego de que una víctima denunciara el robo de una mochila con distintas especies desde el interior de su automóvil, el cual se encontraba estacionado en la vía pública.

    Según detalló el comandante Rodrigo Silva, de la 37ª Comisaría de Vitacura, tras revisar las cámaras de seguridad se logró identificar las características del vehículo utilizado por los delincuentes, emitiéndose una alerta al personal policial y municipal.

    Fue así como funcionarios de Carabineros de Vitacura y equipos de seguridad municipal detectaron el automóvil circulando por la autopista Los Libertadores, iniciándose un seguimiento controlado.

    La persecución culminó a la altura del kilómetro 35, en el sector El Salto de la comuna de Huechuraba, cuando los sujetos que huían colisionaron con dos vehículos particulares.

    “Al descender para huir, Carabineros junto a personal municipal logran la detención de dos de los ocupantes de este vehículo”, señaló el oficial.

    Los detenidos corresponden a dos adultos ambos con antecedentes penales por distintos delitos.

    En cuanto al accidente, el comandante Silva indicó que no resultaron personas lesionadas, a la vez que detalló que personal especializado de la SIAT se encuentra realizando diligencias en el lugar, ya que un vehículo policial también se vio involucrado.

    “Mientras estaba detenido, en maniobras para poder lograr la detención de estos individuos, el vehículo se desplaza y choca con la barrera de contención que se encontraba al costado”, explicó.

    Más sobre:PolicialCarabinerosHuechurabaColina

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